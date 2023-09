Direkt zum Video auf YouTube

Der Abwärtsdruck im Dax bleibt vorerst bestehen. Seit Mitte des Jahres entwickeln deutsche Aktien sich nun deutlich schwächer als ihre US-Pendants. Kein Wunder, sieht es wirtschaftlich im Euro-Raum doch deutlich schwächer aus als in den USA.

Dort hat Zscaler gestern nachbörslich Zahlen gemeldet. Auf die guten Zahlen folgte zuerst ein deutlicher Anstieg, am Ende schloss die Aktie nachbörslich aber mit Kursverlusten. Airbnb ist derweil mit einem defacto Verbot in New York konfrontiert. Martin schaut auf die aktuelle Faktenlage. Thyssenkrupp Nucera hält im Zuge der Index-Neugestaltungen Einzug in den SDax. Auch andere Unternehmen profitieren von Index-Neuaufnahmen. Mehr dazu in der Sendung.