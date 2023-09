Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Schwache Wirtschaftsdaten im Euro-Raum und eine weiterhin erhöhte Inflation lassen die Unsicherheit der Anleger hinsichtlich der weiteren Zinspolitik der EZB bestehen. Lange müssen sie allerdings nicht mehr warten, bis Klarheit herrscht. In der kommenden Woche steht die nächste EZB-Sitzung auf dem Tableau, in der Folgewoche trifft sich dann die Fed. Gute US-Wirtschaftsdaten lassen derzeit Raum für weitere Zinsschritte seitens der Fed. Der Euro-Bund-Future fällt diese Woche von seinem Hoch der Vorwoche bei 133,34 Prozentpunkten auf aktuell 131,05 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steigt diese Woche von 2,52 % auf 2,64 %. Ebenfalls nach oben geht es für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Diese notierte in der Vorwoche bei 2,634 %, aktuell rentiert sie mit 2,774 %.

Anlegertrends

US-Anleihe bis 2033

Die USA nehmen über eine Anleihe (WKN A3LLWD) frisches Kapital in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar auf. Bis zur Fälligkeit am 15.08.2033 wird ein Kupon in Höhe von 3,875 % gezahlt. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmalig am 15.02.2024. Handelbar ist diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 100 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Fitch erhält die USA ein AA+ Rating.

Asian Development Bank zahlt 4,5 %

Die Asian Development Bank emittiert eine Anleihe (WKN A3LME5) mit einem Emissionsvolumen von vier Milliarden US-Dollar. Anleger erhalten einen Kupon in Höhe von 4,5 %. Dieser wird ab dem 25.02.2024 halbjährlich ausbezahlt. Das Fälligkeitsdatum ist der 25.08.2028. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. S&P vergibt ein AAA Rating.

Pacific Life nimmt 600 Mio. USD auf

Der US-amerikanische Lebensversicherer Pacific Life refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3LMNT) mit 600 Millionen US-Dollar. Gezahlt wird ein Kupon von 5,5 %, dieser wird ab 28.02.2024 halbjährlich ausbezahlt. Diese Anleihe wird am 28.08.2026 fällig. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen einsteigen. Die kleinste handelbare Einheit beträgt ebenfalls 1.000 Nominale. Pacific Life bekommt von Moody´s ein Aa3 Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)