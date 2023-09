dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.09.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: T-Mobile US will weitere Aktien zurückkaufen - Telekom-Aktie im Minus

BELLEVUE/BONN - Die Telekom-Tochter T-Mobile US will erneut eigene Aktien in Milliardenhöhe zurückkaufen. Nach den bisherigen freigegebenen 14 Milliarden US-Dollar plant Unternehmenschef Mike Sievert bis Ende kommenden Jahres, eigene Anteile für bis zu etwas mehr als 15 Milliarden Dollar (14 Mrd Euro) zurückzukaufen. Knapp vier Milliarden Dollar sollen über die Zahlung von Dividenden an die Aktionäre fließen. Insgesamt belaufe sich das Volumen des Programms zur Kapitalausschüttung auf 19 Milliarden Dollar, teilte der Konzern am Mittwoch in Bellevue mit.

ROUNDUP: SAP übernimmt Software-Management-Firma LeanIX

WALLDORF - SAP will mit einer Übernahme die Aktivitäten rund um Software für Geschäftstransformation stärken. Dazu will der Walldorfer Dax-Konzern den langjährigen Partner LeanIX schlucken. Die Bonner Software-Management-Firma verschafft Kunden einen besseren Überblick über ihre bestehenden IT-Systeme - und soll so auch die Umstellung zu SAPs Kernsoftware S/4 Hana erleichtern. Im Dax lagen die SAP-Papiere am Vormittag mit 0,5 Prozent im Plus.

Branchenverband PCA: Autoabsatz zieht im August überraschend an

PEKING - Auf dem weltweit wichtigsten Automarkt China hat sich im August die Nachfrage überraschend wieder belebt. Die Zahl der Auslieferungen sei im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 1,9 Millionen Autos gestiegen, teilte der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Donnerstag in Peking auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Ende August hatte der Verband noch mitgeteilt, dass der Absatz erneut zurückgegangen sein könnte und ein Minus von etwas mehr als ein Prozent auf 1,85 Millionen Autos in Aussicht gestellt.

Zahl der Airbus-Auslieferungen fällt zurück

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im abgeschlossenen Monat eine weitere Verlangsamung seiner Auslieferungen hinnehmen müssen. Im August gingen 52 Maschinen an seine Kunden, wie der Dax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Damit seien mittlerweile 433 der 720 Flugzeuge ausgeliefert, die sich Konzernchef Guillaume Faury für dieses Jahr als Ziel gesetzt hat. Noch im Juni hatte der Hersteller 72 Verkehrsjets an seine Kunden übergeben, im Juli waren es dann schon sieben weniger. Unterdessen holte Airbus im August Bestellungen von fast 120 neuen Maschinen herein.

Thyssenkrupp-Finanzchef Klaus Keysberg verlässt Konzern

ESSEN - Der Thyssenkrupp-Finanzchef Klaus Keysberg wird den Konzern verlassen. Er habe sich entschieden, seinen bis Ende Juli 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Essen mit. Unternehmensangaben nach startete Keysberg 1996 bei Thyssenkrupp und verantwortet seit April 2020 die Finanzen des Konzerns. Das Management habe mit einer Suche nach einem Nachfolger begonnen, hieß es.

Nestle erwirbt Mehrheit an brasilianischem Schokoladenhersteller

VEVEY - Der weltgrößte Nahrungsmittel-Hersteller Nestle erwirbt vom Finanzinvestor Advent International eine Mehrheitsbeteiligung am brasilianischen Premium-Schokoladenhersteller Grupo CRM. Grupo CRM betreibt laut einer Mitteilung vom Donnerstag ein Direktvertriebsmodell mit mehr als 1000 Schokoladenboutiquen der Marken Kopenhagen und Brasil Cacau sowie einer wachsenden Online-Präsenz. Die Transaktion soll vorbehaltlich der üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekanntgegeben.

Kreise: China plant iPhone-Verbot am Arbeitsplatz unter anderem für Staatsdiener

LONDON - China will laut Insidern neben bestimmten Beamten auch Angestellten staatlich unterstützter Arbeitgeber und von Staatsunternehmen die Verwendung von Apple iPhones auf der Arbeit teilweise verbieten. Einige staatliche Arbeitgeber hätten bereits Mitarbeiter angewiesen, ihre iPhones nicht mehr mit zur Arbeit zu bringen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Personen mit entsprechenden Kenntnissen geschrieben, dass chinesische Regierungsangestellte ihre iPhones daheim lassen müssten. Der Kurs der Apple-Aktien fiel zur Wochenmitte um rund dreieinhalb Prozent.

Chiphersteller SK Hynix prüft Chips in Huawei-Smartphone

SEOUL - Der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix hat eine eigene Untersuchung zur mutmaßlichen Verwendung seiner Produkte im neuen Smartphone des chinesischen Anbieters Huawei eingeleitet. Die Südkoreaner machten am Donnerstag deutlich, keine Speicherchips mehr an den chinesischen Technologiekonzern zu liefern. "SK Hynix macht seit der Einführung der Restriktionen der USA gegen Huawei keine Geschäfte mehr mit dem Unternehmen", hieß es in einer Stellungnahme. Was die Frage nach dem Einbau von Chips im Huawei-Gerät betreffe, "haben wir eine Untersuchung begonnen, um mehr Einzelheiten zu erfahren".

