REGENERON PHARMACEUTICALS - Ein erstes Verkaufssignal

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 818,390 $ (Nasdaq)

Die Regeneron-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Seit einem Korrekturtief bei 441,00 USD im März 2021 befindet sich die Aktie in einem relativ flachen Trendkanal. Ein Kennzeichen dieses Kanals ist, dass der Wert keine stabilen Ausbrüche auf neue Allzeithochs schafft. Er markiert zwar immer wieder neue Hochs. Diese Ausbrüche münden aber zügig in Korrekturen.

Am 31. August habe ich in meinem Musterdepot "Active Trading", das Bestandsteil von stock3 Trademate ist, eine Shortposition auf Regeneron eröffnet. Dazu habe ich das Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000JA3MFD0 gekauft. Gestern habe ich das investierte Kapital aus dem Trade nach einem Anstieg des Zertifikats um 50% aus dem Trade abgezogen. Jetzt ist die Position eine reine Gewinnposition und notiert 34,29% über Einstand.

Am 21. August 2023 kam es zuletzt zu einem solchen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Am 24. August fiel der Wert wieder unter das alte Hoch zurück. Danach lief der Aktienkurs einige Tage seitwärts. Am Dienstag fiel der Wert unter eine kleine Unterstützung bei 824,60 USD. Dieser Durchbruch wurde gestern trotz einer kleinen Erholung im Tagesverlauf bestätigt.

Korrektur kann weitergehen.

Mit den Verlusten der letzten beiden Tage gab es ein Verkaufssignal. Dieses Signal sollte zu einer Korrektur in Richtung 794,00 USD oder sogar 744,78 USD führen, womit das Aufwärtsgap vom 02. August geschlossen werden würde. Diese Abgaben wären aber nur eine Korrektur innerhalb eines intakten Aufwärtstrends, der dadurch nicht im Ansatz in Gefahr geriete.

Sollte es aber zu einer stabilen Rückkehr über 837,55 USD kommen, dann ergäbe sich die Chance auf eine Rally in Richtung 937-940 USD und damit an die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit März 2021.

Fazit: Kurzfristig sind die Bären im Vorteil. Eine weitere Korrektur ist wahrscheinlich. Aber im längerfristigen Kontext haben die Bullen klar die Oberhand.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)