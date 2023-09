T-Mobile US kündigt Dividendenzahlung und Aktienrückkäufe an

Der amerikanische Mobilfunkanbieter T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, NYSE: TMUS) hat am Mittwoch eine zweite Tranche des Programms zur Aktionärsvergütung von bis zu 19 Mrd. US-Dollar für den Zeitraum vom vierten Quartal 2023 bis Ende 2024 angekündigt. Als Teil des Programms ist beabsichtigt, vom 1. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2024 eine quartalsweise auszuschüttende Dividende von insgesamt rund 3,75 Mrd. US-Dollar zu zahlen. Der Betrag, der für den Aktienrückkauf zur Verfügung steht, wird durch die von T-Mobile US festgesetzte und gezahlte Dividende reduziert.

Die erste Quartalsdividende über rund 750 Mio. US-Dollar soll im vierten Quartal 2023 gezahlt werden. T-Mobile beabsichtigt, die Dividende je Aktie jährlich um rund 10 Prozent zu erhöhen.

In den ersten 6 Monaten (30. Juni) des laufenden Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz von T-Mobile US bei 38,83 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 39,82 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 27. Juli 2023 berichtet wurde. Der Betriebsgewinn auf bereinigter Basis betrug 14,60 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 13,95 Mrd. US-Dollar).

Die Deutsche Telekom hielt Mitte Juli 2023 eine Beteiligung von 51,4 Prozent am Kapital von T-Mobile US. Der DAX-Konzern plant, ab Anfang 2024 Aktien von T-Mobile US aus seinem Bestand über den Markt zu verkaufen, ohne die eigene Mehrheitsposition bei T-Mobile US zu gefährden. Die genaue Anzahl von T-Mobile US-Aktien, die die Deutsche Telekom verkaufen wird, steht noch nicht fest.

Seit Jahresanfang 2023 liegt die Aktie von T-Mobile US auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 4,19 Prozent im Minus (Stand: 6. September 2023). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 161,05 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de