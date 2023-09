BASF - Aktie weiter unter Druck

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 44,340 € (XETRA)

Bereits seit Wochenbeginn müssen Aktionäre in der BASF-Aktie zusehen, wie ihre Investments weniger wert werden. Wer nach den Verlusten von ca. 3,78 % bis zum gestrigen Handel dachte, das war es schon, wird heute eines Besseren belehrt. Die Aktie gibt zum Zeitpunkt dieser Zeilen weitere 1,95 % ab, womit sich die Abwärtsbewegung sogar noch einmal beschleunigt. Verantwortlich dafür könnte der Rückfall unter den Support um 45 EUR sein, der eine kurzfristige Stop-Loss-Welle ausgelöst haben könnte. Immerhin war dieser Preisbereich im Juli und August eine gute Unterstützung.

Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Mit den jüngsten Verkäufen wird das kurzfristig bärische Sentiment in der BASF-Aktie natürlich bestätigt. Wer als Anleger in der Aktie unterwegs ist, könnte jedoch noch ein paar Trostpflaster finden. So ist der Preisbereich um 44 EUR eine mittelfristige Supportzone, die nur einmal im Juni kurzzeitig unterschritten wurde. Auch das bisherige Junitief bei 42 EUR kann als Unterstützung gewertet werden.

Die Hoffnung von Investoren liegt nun in der Annahme, dass diese Unterstützungen nicht nur kleinere Erholungen einleiten. Bleibt die Aktie ihrem Verhalten aus diesem Jahr treu, könnte es von diesen Preismarken durchaus wieder aufwärts in Richtung 48-50 EUR gehen. Schwierig wird es jedoch, wenn die Bullen in diesen Bemühungen scheitern. Die Aktie könnte dann in den kommenden Wochen weiter bis auf 38 EUR durchgereicht werden.

Fazit: Gänzlich chancenlos sind die Käufer in der BASF-Aktie derzeit nicht. Das kurzfristige Risiko ist jedoch nicht zu unterschätzen. Wer sich für die Aktie interessiert, sollte im Bereich von 44 bzw. 42 EUR nach kleineren Bodenformationen Ausschau halten. Ohne diese drohen tiefere Kurse. Ein Szenario, welches angesichts der heutigen Kursverluste faktisch sogar präferiert werden könnte. Während die Kursverluste mit den kurzfristig bärischen Signalen Realität sind, ist das Szenario eines Haltens der Unterstützungen aktuell nur Wunschdenken.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)