Die Unsicherheit am Markt bleibt bestehen. Der Dax verliert die 15.600er-Marke. Derweil sorgt ein Upgrade von CTS Eventim durch die Bank of America für deutliche Impulse in der Aktie. Kann der Unterstützungsbereich somit verteidigt werden?

McDonald's erhält ebenfalls eine Hochstufung auf Overweight durch die Analysten von Wells Fargo. Die Gründe analysiert Martin in der Sendung. Außerdem wurde BYD positiv in der Resarch Note "The Rise of China EV Giants" der UBS hervorgehoben. Gut für unseren Musterdepot-Wert.