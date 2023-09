NOVO NORDISK - Aktie startet wieder durch, oder?

Novo-Nordisk AS - WKN: A1XA8R - ISIN: DK0060534915 - Kurs: 183,520 € (XETRA)

Die Novo-Nordisk-Aktie war gestern wieder einmal extrem gefragt. Der Aktienkurs legte in der Spitze fast 4 % zu und ging immer noch mit einem ordentlichen Plus aus dem Handel. Unter hohem Volumen wurde damit die Konsolidierung der letzten Tage nach oben verlassen. Nach dem Hype Anfang August hatte sich das Kaufinteresse etwas erschöpft und die Aktie bildete eine Keilformation aus. In dieser Woche setzten die Käufer dabei den oberen Widerstandsbereich unter Druck. Zunächst entpuppte sich der Preisbereich um 179 EUR als zu große Herausforderung. Gestern aber konnte diese überwunden werden. Die Aktie ist damit weiterhin im Aufwind und hätte theoretisch die Chance, neue Hochs zu erreichen.

Ist die Aktie wirklich so viel wert?

Mit Blick auf das Kursgeschehen der letzten Wochen und Monate drängt sich in der Novo-Nordisk-Aktie eine wichtige Frage auf. Ist die Aktie wirklich so viel wert? In diesem Jahr summieren sich die Gewinne mittlerweile auf fast 50 %. Ausgehend vom Start des aktuellen Bullenmarktes Anfang 2021 sind es mittlerweile schon ca. 220 %, die der Kurs zulegen konnte. Durch den jüngsten Ausbruch auf ein neues Hoch hat sich die Rally zudem noch einmal beschleunigt bzw. eine solche Beschleunigung wird angetäuscht. Technisch könnte die Aktie so problemlos in Richtung 200 EUR durchstarten. Alternativ dazu entpuppt sich jedoch der jüngste Ausbruchsversuch als Fehlsignal und die Kurse fallen in den kommenden Tagen auf mindestens 165 EUR zurück.

Fazit: Ich würde das Kursgeschehen in der Novo-Nordisk-Aktie engmaschig verfolgen. Momentan scheinen die Käufer das Geschehen zu dominieren. Im besten Fall wird der gestrige Ausbruch heute durch ein neues Hoch jenseits von 185,50 EUR bestätigt. Dies würde den Stand der Bullen weiter festigen und die Kurse könnten mit Blick auf die nächsten Wochen in Richtung 200 EUR durchstarten. Kommt die Kaufwelle jedoch direkt ins Stocken und 182 EUR werden unterschritten, läge ein erstes Achtungssignal vor. Wenn der Kurs dann auch noch schnell in die alte Konsolidierung zurückfällt, könnte es sich bei dem aktuellen Ausbruch nach oben ein Fehlsignal handeln.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)