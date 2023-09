Von Warren Buffett bis Cathie Woods: Die legendären Investoren und ihre Top-Aktien!

Warren Buffett und Cathie Woods, die wohl polarisierendsten Investoren der Welt. Die Börsenwelt hat im Laufe der Jahre einige herausragende Persönlichkeiten hervorgebracht, die durch ihre beeindruckenden Erfolge und ihre einzigartigen Anlagestrategien bekannt geworden sind. Sie zeichnen sich durch überdurchschnittliche Renditen aus, die über Jahre bestand haben.

Zwei solcher Legenden sind Warren Buffett und Cathie Woods. Sie zeichnen sich sich durch ihre unterschiedlichen Ansätze und Portfolios aus, haben aber eines gemeinsam: Eine überzeugende langfristige Performance. Lasst uns heute einmal einen genaueren Blick auf ihre Top-Aktien werfen und herausfinden, was diese Investoren und ihre Investments so spannend macht.

Warren Buffett: Auch mit 93 Jahren kein bisschen müde

Warren Buffett, auch bekannt als das „Orakel von Omaha“, ist zweifellos einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Seine Anlagephilosophie basiert auf langfristigem Denken, Wertermittlung und einem starken Fokus auf grundlegende Analysen. Die Top-Aktien in Buffetts Portfolio umfassen Apple (WKN: 865985), Bank of America (WKN: 858388) und American Express (WKN: 850226).

Apple ist zweifellos die größte Position im Anlageportfolio von Berkshire Hathaway (WKN: 854075). Der Technologiekonzern hat sich nach einer Krise in den 1990ern zu einer der wertvollsten Technologiemarken der Welt entwickelt. Seit 2016 ist Warren Buffett dabei und konnte gute Steigerungen mitnehmen. Die Erfolgsgeschichte von Apple ist dabei noch lange nicht zuende. Besonders die Ausweitung der Services dürfte hier für ein relativ sicheres Wachstum stehen.

Nummer zwei im Portfolio ist die Bank of America, eine der größten Banken in den USA und der Welt. Sie bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an und stellt ein unverzichtbares Element der amerikanischen Wirtschaft. Der Finanzmarkt wächst kräftig und hiervon sollte auch die Bank of America profitieren. Das steigende Zinsniveau gibt tendenziell Rückenwind, auch wenn potenziell Abreibungen auf Kredite belasten könnten.

Buffett ist ein bekannter Liebhaber von Finanzaktien. Die hohen Margen und das Geschäftsmodell, welches gewisse Abhängigkeitsvariablen erzeugt, dürften ein Argument sein.

Ähnlich sieht es auch bei dem Kreditkartenunternehmen American Express aus. Hierbei handelt es sich um einen weltweit bekannten Anbieter von Kreditkarten und Finanzdienstleistungen. Zwar steht er im Schatten von Mastercard (WKN: A0F602) und Visa (WKN: A0NC7B), dennoch überzeugen der Marktanteil in den USA und die finanzkräftige Kundenbasis, die sich durch eine hohe Qualität auszeichnet.

Cathie Woods: Technologiefreak mit Visionen

Cathie Woods, auf der anderen Seite, ist eine herausragende Investorin, die für ihre Fokussierung auf innovative Technologieunternehmen und disruptive Trends bekannt ist. Ihre Top-Aktien umfassen Tesla (WKN: A1CX3T), Roku (WKN: A2DW4X) und Coinbase Global (WKN: A2QP7J). Sie zeichnen sich allesamt durch ein hohes Wachstum aus. Bis auf Tesla fehlt es ihnen aber noch an Profitabilität – ein Sachverhalt, den Investoren gern in Kauf nehmen, sofern Marktanteile gewonnen werden und eine starke Marktposition aufgebaut wird.

Alle Aktien zeichnen sich zudem durch eine gewisse Marktführerschaft aus. Tesla beispielsweise ist führend in der Elektromobilität und im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv. Roku hingegen ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Streaming-Geräten und Streaming-Plattformen spezialisiert hat. Damit hat das Unternehmen eine spannende Nische im Wachstumsmarkt neben dem Marktführer Netflix (WKN: 552484) gefunden, die es ebenfalls dominiert.

Auch Coinbase ist ein Marktführer. Es betreibt eine der bekanntesten und größten Kryptowährungsbörse der Welt. Sie stellen die Basis einer neuen Ära, der Decentralized Finance, mit Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie. Risikolos ist das Investment nicht, da wichtige regulatorische Regelungen noch nicht geklärt sind. Gerüchte über ein Verbot der SEC alternativer Kryptowährungen auf der Plattform sind wenig vertrauenserweckend. Dennoch bleibt die Aktie ein heißes Eisen mit gewisser Fantasie.

Fazit

Insgesamt spiegeln die Top-Aktien von Warren Buffett und Cathie Woods die unterschiedlichen Anlageansätze wider. Buffett setzt eher auf etablierte Unternehmen mit langfristigem Wert und bezahlbarer Bewertung. Cathie Woods hingegen setzt auf innovative Technologieunternehmen und disruptive Trends.

In den letzten Jahren konnte die Ark Invest Gründerin die Value-Strategie deutlich schlagen, musste jedoch in der jüngsten Vergangenheit deutlich Kritik einstreichen. Ob sie auch mit 90 Jahren noch ein Guru ist, bleibt abzuwarten. Warren Buffett kann diesen Titel niemand mehr nehmen.

Der Artikel Von Warren Buffett bis Cathie Woods: Die legendären Investoren und ihre Top-Aktien! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Apple, Berkshire Hathaway, Visa und Mastercard. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von American Express, Apple, Berkshire Hathaway, Mastercard, Netflix, Roku und Visa.

Aktienwelt360 2023