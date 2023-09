EQS-Adhoc: Epigenomics AG: Zustimmung der Hauptversammlung über den Erwerb nahezu sämtlicher Vermögenswerte und entsprechende Änderung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands

EQS-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Epigenomics AG: Zustimmung der Hauptversammlung über den Erwerb nahezu sämtlicher Vermögenswerte und entsprechende Änderung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands



11.09.2023

Zustimmung der Hauptversammlung über den Erwerb nahezu sämtlicher Vermögenswerte und entsprechende Änderung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands Berlin, 11. September 2023 – Die Hauptversammlung der Epigenomics AG (Frankfurt General Standard: ECX1; die „Gesellschaft“) hat heute unter anderem dem mit New Day Diagnostics LLC, einem US-amerikanischen Diagnostik- und Auftragsforschungs-Unternehmen, geschlossenen Vertrag über die Veräußerung ihrer wesentlichen Vermögenswerte zugestimmt. Die Zustimmung der Hauptversammlung zu dem Vertrag war nach § 179a AktG erforderlich. Des Weiteren hat die Hauptversammlung die entsprechende Änderung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands der Gesellschaft beschlossen. Damit hat die Hauptversammlung die für den Vollzug des Vertrags erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Vollzug des Vertrags steht allerdings unter weiteren marktüblichen Bedingungen. Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Bertha-Benz-Straße 5, 10557 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen in die Zukunft gerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.



