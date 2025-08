EQS-News: JDC Group AG Tochter Jung, DMS & Cie. erwirbt Mehrheit an der FMK-Gruppe und erhöht Gewinnprognose für 2026 deutlich

EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

JDC Group AG Tochter Jung, DMS & Cie. erwirbt Mehrheit an der FMK-Gruppe und erhöht Gewinnprognose für 2026 deutlich

 JDC erwirbt 60 Prozent am Lead-Spezialisten FMK-Gruppe und beschleunigt damit das Plattform- Wachstum durch Versorgung der Geschäftspartner mit Kundenzugängen

 Die JDC Group AG plant dafür eine vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Anleihe mit einem Emissionsvolumen von zunächst 70 Mio. Euro und einer Laufzeit von 4 Jahren im Rahmen einer Privatplatzierung zu begeben

 Für das Jahr 2025 erwartet der JDC-Konzern nun einen Umsatz von 260 bis 280 Mio. EUR (bisher: 245 – 265 Mio. EUR) und ein EBITDA von 20,5 bis 22,5 Mio. EUR (bisher: 18,5 bis 20,5 Mio. EUR)

 Für das Jahr 2026 erwartet JDC nun ein EBITDA von mindestens 35 Mio. EUR

Die Jung, DMS & Cie. AG, eine 100 Prozent-Tochter der JDC Group AG, hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 60 Prozent der Geschäftsanteile der FMK compare GmbH sowie der HVG Hanse GmbH (zusammen: FMK-Gruppe) unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion wird für Ende September erwartet.

Die JDC-Gruppe ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und hat aufgrund hoher Investitionen in die Plattformtechnologie ein sehr umfassendes Angebot für Ihre angeschlossenen Vermittler. Neben den Schwerpunkten Versicherungen und Investmentfonds können JDC-Vermittler ihren Kunden auch alle anderen relevanten Asset-Klassen wie z.B. Vermögensverwaltung, Baufinanzierung, Immobilien oder alternative Assets über die JDC-Plattform anbieten und dort auch abwickeln. Die JDC-Plattform ist hoch effizient und skalierbar.

Mit dem Erwerb der FMK-Gruppe geht JDC nun den nächsten logischen Schritt. Zur Beschleunigung ihres Wachstums und der optimalen Auslastung und Skalierung der Plattform wird JDC neben technischen Dienstleistungen zukünftig für die Plattformnutzer über die FMK den Endkundenzugang sicherstellen.

Die FMK-Gruppe ist eine datengestützte, auf digitale Leadgenerierung spezialisierte Technologie-Plattform, die für Unternehmen Online-Abschlüsse mit kaufbereiten Konsumenten generiert. Seit ihrer Gründung 2021 ist die FMK-Gruppe hochprofitabel und hat 2024 weit über 400.000 Geschäftsabschlüsse unter anderem im Bereich Versicherungen vermittelt. Zum Vergleich: JDC wickelt pro Jahr aktuell ca. 150.000 Neugeschäftsabschlüsse und ca. 600.000 Vertragsübertragungen vor allem in den Bereichen Investment und Versicherungen ab.

FMK wird als Tochterunternehmen eigenständig weitergeführt und wird mit den sehr zufriedenen Kunden auch weiter stark wachsen. Bislang wird FMK in einem sogenannten Cost per Order-Modell für Geschäftsabschlüsse mit einem einmaligen Betrag vergütet.

Zukünftig soll FMK zusätzlich durch Abschlüsse in den Geschäftsbereichen Versicherungen und Investment/ Finanzanlagen vermehrt wiederkehrende Erlöse erzielen. Dazu sollen Teile der stark wachsenden Lead Produktion über die JDC-Plattform abgewickelt werden. Sowohl für JDC als auch FMK bedeutet dies Zusatz-Umsatz.

Mit dem Erwerb der FMK-Gruppe hebt der JDC-Konzern seine Jahresprognose an und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2026. Für das Jahr 2025 erwartet JDC nunmehr einen Umsatz von 260 bis 280 Mio. EUR (bisher: 245 – 265 Mio. EUR) und ein EBITDA von 20,5 bis 22,5 Mio. EUR (bisher: 18,5 bis 20,5 Mio. EUR). Für das Jahr 2026 erwartet JDC nun ein Konzern-EBITDA von mindestens 35 Mio. EUR.

Für die Finanzierung der Akquisition plant die JDC Group AG, eine vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe nach norwegischem Recht („Nordic Bond“) mit einem Emissionsvolumen von zunächst 70 Mio. Euro und einer Laufzeit von 4 Jahren im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren zu begeben. Die Platzierung des Nordic Bond ist vollständig durch Zeichnungszusagen ausgewählter institutioneller Investoren abgesichert. Pareto Securities AS, Frankfurt Branch wurde als Sole Manager für die Anleiheemission mandatiert.

„Die Akquisition der FMK-Gruppe ist ein konsequenter weiterer Schritt im Ausbau unserer Plattform für Finanz- und Versicherungsprodukte”, freut sich Dr. Ramona Evens, COO der JDC Group AG, über den Zukauf. „Die Zuführung zehntausender Kunden an unsere vorhandenen Makler und Geschäftspartner und unser eigenes Advisory wird sich noch in diesem Jahr in steigendem Umsatzwachstum zeigen.”

„Die Entscheidung für JDC als strategischen Partner haben wir sehr bewusst getroffen“, erklärt Florian Mayer, Mitgründer und Geschäftsführer der FMK-Gruppe. „Die dynamische Ausrichtung des JDC-Konzerns, das starke unternehmerische Umfeld sowie die klar erkennbaren Wachstumsperspektiven haben uns überzeugt. Als Teil dieser erfolgreichen Unternehmensgruppe sehen wir erhebliches Potenzial für die Weiterentwicklung der FMK – und freuen uns darauf, gemeinsam langfristig Werte zu schaffen.”

Ralph Konrad, CFO und CTO der JDC-Gruppe ergänzt: „Für die Integration der FMK in unsere Plattform-Aktivitäten erwarten wir keinen hohen Aufwand. Ganz im Gegenteil erwarten wir, dass wir schnell Skaleneffekte heben und durch das gewonnene Volumen unsere vorhandene Tech- und Abwicklungsplattform deutlich besser auslasten können. Vor diesem Hintergrund wird sich die Transaktion für JDC sehr gut rechnen.”

„Wir erhöhen die Attraktivität unserer Plattform durch die Einbindung von FMK für Vermittler aller Art deutlich”, bestätigt Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group AG. „Hoch erfreulich ist auch der Effekt für unsere Aktionäre, weil die JDC-Plattform durch die FMK-Integration viel profitabler wird: Wir erwarten einen Anstieg unseres Konzern-EBITDAs um mindestens 50 Prozent und kommen damit unserem jüngst kommunizierten Ziel, bis spätestens 2030 mindestens 40 Millionen EUR verdienen zu wollen, schon im Jahr 2026 erstaunlich nahe!”.

Wir laden Investoren und Analysten am Mittwoch, den 6. August 2025 um 14.00 MESZ ein, mehr über die FMK-Gruppe zu erfahren. Sie finden den Anmeldelink im Finanzkalender auf der Webseite: jdcgroup.de/investor-relations.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 2,4 Millionen Kunden, einem Fondsbestand von über 7,5 Milliarden Euro und jährlichen Jahresnettoprämien von über 1,4 Milliarden Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen.

Über die FMK-Gruppe

Die FMK-Gruppe mit Sitz in Hamburg ist ein datengestütztes Technologieunternehmen, das seit der Gründung im Jahr 2021 auf die gezielte Lead-Generierung spezialisiert ist. Sie bringt kaufbereite Konsumenten mit führenden Marken zusammen – datenbasiert, performanceorientiert und effizient.

Im Fokus steht die gezielte Ansprache von Nutzern mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit und überdurchschnittlich hohem Customer Lifetime Value. Grundlage dafür sind skalierbare, automatisierte Online-Geschäftsprozesse, die sich effizient und nachhaltig weiterentwickeln lassen.

Eine moderne, leistungsstarke Tech-Plattform ermöglicht nahtlos integrierte und skalierbare Vertriebslösungen. Im Jahr 2024 hat die Gruppe mehr als 400.000 Geschäftsabschlüsse vermittelt und verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum.

Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de

