NVIDIA - Aktie nicht mehr blind kaufen!

Für gewöhnlich unterliegen Anleger dem sogenannten Home-Bias. Dieser beschreibt das Phänomen, dass Anleger bevorzugt Aktien aus dem eigenen Land kaufen bzw. handeln, wofür vielfältige und auch plausible Gründe angeführt werden. Aktuell gibt es jedoch einige US-Aktien, die so dominant sind, dass sie auch bei uns übergewichtet werden. Die NVIDIA-Aktie gehört auf alle Fälle dazu. Immer wieder ist diese unter den am aktivsten gehandelten Werten zu finden, so auch heute früh. Als Trader bzw. Tradingcoach drücke ich jedoch die Daumen, dass die Aktie von deutschen Anlegern nicht nur blind gekauft wird, weil das Thema KI gerade Mode ist. Das könnte nämlich teuer werden.

Wählerisch bleiben!

So gibt es in der NVIDIA-Aktie aktuell einige Signale, die zur Vorsicht mahnen. So reagierte der Aktienkurs kaum noch positiv auf die wirklich bombastischen Zahlen am 24. August. Auch der zweite Rallyversuch zum Monatswechsel ist gescheitert und ein neues Hoch oberhalb von 502,66 USD wurde nicht erreicht. Erschwerend kommt kurzfristig hinzu, dass die Aktie bereits am Donnerstag den entscheidenden Unterstützungsbereich bei 452,08 USD testete, dort aber auf nicht genügend Kaufinteresse traf, um sich deutlich nach oben abzusetzen. Bereits am Freitag schloss die Akte schon wieder mit einem Minus von 1,45 %.

Diese Warnsignale sind zwar noch kein Grund, die Aktie komplett abzuschreiben, sie zeigen jedoch sehr deutlich, dass der Bullenmotor stottert. In diesem Zusammenhang sollte die Aktie in dieser Woche sehr genau beobachtet werden. Es wäre wichtig, den Unterstützungsbereich bei 452-444 USD erfolgreich zu verteidigen. Gelingt dies, könnte es in den nächsten Wochen zu einer Fortsetzung des Bullenmarktes mit neuen Hochs kommen. Aber selbst bei diesem Szenario sollte der Aktie genug Zeit und Raum gegeben werden.

Mit einem nachhaltigen Ausbruch unter 452/444 USD würde das Risiko in der Aktie weiter zunehmen. Selbst mit kleineren Erholungsgewinnen könnte es später weiter abwärts gehen, wobei der Unterstützungsbereich um 406 USD getestet wird. Dort stünde eine nächste Entscheidung an.

Fazit: Bereits der Start in die aktuelle Handelswoche könnte für die NVIDIA-Aktie wegweisend sein. Die Bullen sollten alles daransetzen, den Unterstützungsbereich um 452 USD zu verteidigen. Ein nachhaltiger Rückfall darunter wäre ein kurzfristig bärisches Signal und könnte weitere Korrekturverluste nach sich ziehen. Das Risiko für eine solche Entwicklung hat zuletzt spürbar zugenommen.

