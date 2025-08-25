Werbung ausblenden
Wall Street

Aktien New York: Leichte Verluste nach jüngster Zins-Euphorie

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: ventdusud/Shutterstock.com

Nach der jüngsten Begeisterung über eine womöglich bald anstehende Leitzinssenkung haben die Anleger am Montag am New Yorker Aktienmarkt Vorsicht walten lassen. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,26 Prozent auf 45.512 Punkte. Am Freitag hatte der Wall-Street-Leitindex mit einem Rekordhoch auf die Zinssignale von Fed-Chef Jerome Powell regiert.

Der marktbreite S&P 500 sank am Montag im frühen Handel um 0,21 Prozent auf 6.453 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,34 Prozent auf 23.418 Punkte. Anders als beim Dow liegen ihre Bestmarken schon einige Tage zurück.

Die jüngste Euphorie über eine mögliche Zinssenkung im September ist ein Stück weit verblasst. Sorgen wegen Zöllen und den damit verbundenen Inflationsrisiken könnten erneut die Oberhand gewinnen, wie es hieß. Anleger achten in dieser Woche auf weitere Preis- und Konsumdaten. Ein Höhepunkt der Woche dürfte am Mittwoch nach Börsenschluss der Quartalsbericht des KI-Chipkonzerns Nvidia werden.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
N
NEW YORK
Nvidia
D
Dow Jones
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
New York Ausblick: Durchatmen nach jüngster Zins-Euphorieheute, 14:36 Uhr · dpa-AFX
Eine US-Flagge vor einem Bildschirm mit Börsenkursen.
Aktien New York Ausblick
Wall Street vor Powell-Rede stabil erwartet22. Aug. · dpa-AFX
Wall Street vor Powell-Rede stabil erwartet
Aktien New York Ausblick
Wall Street steuert auf hohem Niveau auf leichte Verluste zu20. Aug. · dpa-AFX
Eine US-Flagge vor einem Bildschirm mit Börsenkursen.
Ruhiger Wochenauftakt
EuroStoxx gibt nach - Kein Handel in Londonheute, 11:25 Uhr · dpa-AFX
EuroStoxx gibt nach - Kein Handel in London
Aktien New York
Dow auf Rekordhoch - Powell signalisiert Zinssenkung22. Aug. · dpa-AFX
Dow auf Rekordhoch - Powell signalisiert Zinssenkung
Weitere Artikel
Werbung ausblenden