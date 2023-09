GNW-Adhoc: Adeia verlängert IP-Lizenzvereinbarung mit dem deutschen Unternehmen TechniSat

^SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adeia Inc. (Nasdaq:

ADEA), das Unternehmen, dessen patentierte Innovationen die Art und Weise prägen, wie die Welt Unterhaltung erkundet und erlebt, gab heute bekannt, dass TechniSat, ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, eine mehrjährige Vereinbarung zur Verlängerung seiner Lizenz für Adeias Portfolio an geistigem Eigentum (IP) im Medienbereich abgeschlossen hat. TechniSat hat sich einen guten Ruf erarbeitet, was die Bereitstellung innovativer, benutzerfreundlicher Technologien betrifft. Seit mehr als 35 Jahren bietet TechniSat seinen Kunden erstklassige Video- und Audiounterhaltung für zu Hause. ?TechniSat fühlt sich seinem Versprechen verpflichtet, die besten Fernsehgeräte, Set-Top-Boxen und eine breite Palette von Smart-Home-Lösungen für einen äußerst anspruchsvollen Kundenkreis bereitzustellen", sagte Dr. Mark Kokes, Chief Licensing Officer und General Manager of Media bei Adeia. ?Diese Verlängerung ist ein Zeichen für die starke Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen und die Rolle, die das Media-IP-Portfolio von Adeia bei der Unterstützung der funktionsreichen Angebote von TechniSat spielt." Adeia investiert seit Jahrzehnten in fortschrittliche Forschung und Entwicklung, um marktführende Technologien für die Medien- und Unterhaltungsindustrie zu entwickeln. Die innovativen Lösungen von Adeia berühren praktisch jeden Aspekt der täglichen Interaktion der Verbraucher mit Unterhaltungselektronik. Sie ermöglichen es den Kunden von Adeia, maßgeschneiderte digitale Unterhaltungslösungen der nächsten Generation für Benutzer auf der ganzen Welt zu entwickeln. ?Mit Zunahme der Komplexität der heutigen digitalen Unterhaltungsumgebung steigt auch die Nachfrage nach intuitiven, technologiegestützten Erlebnissen", so Stefan Kön, Geschäftsführer der TechniSat Digital GmbH. ?TechniSat wird diese Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen und genau die Funktionen in seinen Produkten und Dienstleistungen anbieten, die die Kunden wirklich wünschen." Über Adeia Adeia ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung sowie der Lizenzierung von geistigem Eigentum (IP), das die Einführung innovativer Technologien in der Medien- und Halbleiterbranche beschleunigt. Die grundlegenden Innovationen von Adeia bilden die Grundlage für Technologielösungen, die die Zukunft der digitalen Unterhaltung und Elektronik formen und voranbringen. Die IP-Portfolios von Adeia unterstützen die vernetzten Geräte, die das Leben von Millionen von Menschen weltweit jeden Tag im Alltag sowie beim Arbeiten und Spielen beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie unter www.adeia.com (http://www.adeia.com/). Über TechniSat Die TechniSat Digital GmbH wurde 1987 von Peter Lepper mit dem Ziel gegründet, hochwertige Satellitenempfangstechnik für Endverbraucher anzubieten. Heute ist TechniSat einer der führenden deutschen Hersteller von Produkten der Unterhaltungselektronik. Das Sortiment umfasst Fernsehgeräte, Digitalradios, Smart-Home-Produkte und andere elektronische Lifestyle-Geräte. Seit 2020 produziert TechniSat an den Standorten Schöneck/Vogtland (Sachsen) und Staßfurt (bei Magdeburg) medizinische Masken sowie Masken der Schutzklasse FFP2. TechniSat entwickelt und produziert zudem innovative Ladestationen ?Made in Germany" für Elektroautos. Mit mehr als 1.000 Beschäftigten und insgesamt acht Standorten, davon fünf in Deutschland, stützt sich TechniSat auf ein sehr hohes Maß an vertikaler Integration sowie auf ein umfassendes Serviceprogramm mit dem Ziel, den hohen Erwartungen seiner Kunden stets gerecht zu werden. TechniSat ist ein Unternehmen der LEPPER Stiftung. Für Informationen kontaktieren Sie bitte: Anlegerkontakt Chris Chaney IR@adeia.com (mailto:IR@adeia.com) Medienarbeit Stephanie Stocker Conveyor Marketing marketing@adeia.com (mailto:marketing@adeia.com) °