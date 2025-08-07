Allianz bekräftigt Gewinnziel nach Zuwachs im Quartal

München (Reuters) - Die Allianz sieht sich mit einem starken Gewinnplus im zweiten Quartal auf Kurs zu ihrem Jahresziel.

Das operative Ergebnis stieg um 12,2 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, wie der Versicherungskonzern am Donnerstag in München mitteilte. Der bereinigte Überschuss der Anteilseigner kletterte um 17,3 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. Dazu trug allerdings ein Veräußerungsgewinn von 0,3 Milliarden Euro aus einem Joint Venture mit UniCredit bei. Ohne diesen Effekt stieg der Überschuss um 7,1 Prozent.

"Die Allianz hat im ersten Halbjahr Rekordergebnisse erzielt, untermauert durch anhaltendes Wachstum und einen disziplinierten Fokus auf Produktivität", erklärte Vorstandschef Oliver Bäte. Der Konzern sei auf dem besten Weg, im Gesamtjahr wie bereits in Aussicht gestellt einen operativen Gewinn von 15 bis 17 Milliarden Euro einzufahren.

Das gesamte Geschäftsvolumen wuchs im Quartal um acht Prozent auf 44,5 Milliarden Euro. Das entspreche 28 Prozent des mittleren Zielwerts für das Gesamtjahr, teilte die Allianz weiter mit. Zu der Entwicklung hätten alle Geschäftsbereiche beigetragen.

In der Schaden- und Unfallversicherung erhöhte sich das gesamte Geschäftsvolumen im Quartal um 8,7 Prozent auf 20,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte um 19,9 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 91,2 Prozent von 93,5 Prozent. Je weiter dieser Wert unter 100 Prozent liegt, desto profitabler ist das Geschäft. In der Lebens- und Krankenversicherung stieg der Barwert der Neugeschäftsbeiträge um 3,8 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 1,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

In der Vermögensverwaltungssparte belief sich das für Kunden verwaltete Vermögen zum 30. Juni auf 1,842 Billionen Euro. Die Töchter Pimco und Allianz Global Investors sammelten netto 14 Milliarden Euro an neuen Geldern ein. Das operative Ergebnis der Sparte stieg um 4,9 Prozent auf 779 Millionen Euro.

