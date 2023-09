GNW-Adhoc: Salipro Biotech geht Forschungskooperation mit Sumitomo Pharma zum Vorantreiben eines Medikamentenentwicklungsprogramms ein

^Die Zusammenarbeit nutzt die einzigartige Expertise von Salipro Biotech und die

Salipro(®)-Plattformtechnologie zur Stabilisierung eines anspruchsvollen Wirkstoffziels, um die pharmakologischen Eigenschaften einer Substanz aus dem Forschungsprogramm von Sumitomo Pharma zu untersuchen. STOCKHOLM, Schweden, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das schwedische Biotech- Unternehmen Salipro Biotech AB hat heute bekanntgegeben, dass es eine Forschungskooperation mit Sumitomo Pharma Co., Ltd. eingegangen ist, um den Wirkmechanismus und die pharmakologische Charakterisierung eines Medikamentenkandidaten aufzudecken. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Salipro Biotech seine einzigartige Expertise in der Stabilisierung von anspruchsvollen Membranproteinen wie GPCRs, Ionenkanälen und Transportern über seine proprietäre Salipro(®)- Technologieplattform nutzen, um das Arzneimittelforschungsprogramm von Sumitomo Pharma voranzutreiben, indem es einen Arzneimittelkandidaten mit den gewünschten therapeutischen Eigenschaften gegen ein ausgewähltes Zielmolekül charakterisiert. ?Wir freuen uns, mit Sumitomo Pharma zusammenzuarbeiten, um diesen Medikamentenkandidaten und seinen Wirkmechanismus zu untersuchen", so Jens Frauenfeld, CEO von Salipro Biotech. ?Unsere ausgeprägte Expertise und unsere unternehmenseigene Technologieplattform erschließen neue Wirkstoffziele, deren Identifizierung bisher als zu schwierig galt. Indem wir unser Fachwissen mit den fortschrittlichen Fähigkeiten von Sumitomo Pharma in der Erforschung und Entwicklung von ZNS-Medikamenten kombinieren, wollen wir das therapeutische Potenzial eines Medikamentenkandidaten erhellen." ?Die Zusammenarbeit mit Salipro Biotech stellt eine spannende Gelegenheit dar, unser Verständnis des Wirkmechanismus unseres neuartigen Medikamentenkandidaten zu beschleunigen", so Isao Shimizu, Executive Officer, Senior Vice President, Head of Drug Research Division, Senior Executive Research Director, Sumitomo Pharma. ?Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Erforschung seiner pharmakologischen Eigenschaften." Über Salipro Biotech AB Salipro Biotech AB ist ein privates Biotech-Unternehmen, das sich auf die Erschließung anspruchsvoller Medikamentenziele für die Entwicklung von Therapeutika der nächsten Generation konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden, verfügt über ein eigenes Portfolio an geistigem Eigentum, das die Salipro(®)-Plattformtechnologie für die Stabilisierung von Membranproteinen umfasst. Bis heute hat Salipro Biotech mehrere Forschungskooperationen mit hochrangigen Pharma- und Biotech-Unternehmen unterzeichnet. Durch eigene und mit Partnern betriebene Pipelines beschleunigt Salipro Biotech AB die Entdeckung neuer Medikamente. Pressekontakt: Salipro Biotech AB Jens Frauenfeld CEO +46 (0)700 520 421 jens.frauenfeld@salipro.com https://www.salipro.com (https://www.salipro.com/) LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/salipro-biotech Twitter: https://twitter.com/saliprobiotech °