GNW-Adhoc: Aduro Clean Technologies begrüßt Eric Appelman als Chief Revenue Officer

Inc. (https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR94&utm_m edium=PressRelease) (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert zu verwandeln, freut sich, die Ernennung von Eric Appelman (https://www.linkedin.com/in/eric-appelman- 05018b3/) als neuen Chief Revenue Officer mit Wirkung zum 1. September 2023 bekanntzugeben. Die Aufnahme von Herrn Appelman in das Führungsteam unterstreicht die strategische Ausrichtung von Aduro auf kommerzielles Engagement und strategische Partnerschaften. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht das Kundenbindungsprogramm des Unternehmens. Diese Initiative bietet potenziellen

Technologie mit dem Ziel, langfristige Beziehungen aufzubauen, maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Kunststoffprobleme zu entwickeln und eine potenzielle kommerzielle Projektpipeline zu festigen. Herr Appelman ist ein erfahrener Chemieingenieur, der auf eine beeindruckende 35-jährige Karriere in verschiedenen relevanten Sektoren und multinationalen Unternehmen zurückblicken kann. Sein Weg begann bei Unilever, wo er zunächst an der Optimierung der Speiseölverarbeitung arbeitete. Anschließend wechselte er zur Chemiesparte von Unilever, wo er in verschiedenen technisch-kommerziellen Funktionen im Bereich der erneuerbaren Chemikalien in einer Vielzahl von Branchen tätig war, um kundenorientierte Aufgaben im Business-to-Business- Bereich zu übernehmen. Anschließend wurde Herr Appelman Technical Director for Marine and Protective Coatings bei Sigma Coatings, dem damals zweitgrößten europäischen Farbenhersteller, und anschließend Executive Vice President bei Perstorp, einem schwedischen multinationalen Chemieunternehmen, wo er für die Innovation, Marktentwicklung und Unternehmensstrategie des Unternehmens verantwortlich war. Herr Appelman hat sein Fachwissen auch bei verschiedenen Start-ups in nicht-leitenden Funktionen eingebracht. Zuletzt war Herr Appelman als Business Development Director und Chief Technology Officer bei Brightlands Chemelot Campus (https://www.brightlands.com/en/brightlands-chemelot-

den Niederlanden tätig. Dieser Campus hat sich zu einem Zentrum für über 100 verschiedene Unternehmen entwickelt, die sich alle der Innovation nachhaltiger Prozesse und Produkte in der chemischen Industrie verschrieben haben, einschließlich Bereichen wie mechanisches und chemisches Recycling. Während seiner sechsjährigen Tätigkeit auf dem Brightlands Chemelot Campus war Herr Appelman stets an vorderster Front der Innovation tätig. Er hat Hunderte von potenziellen Lösungen für die Verarbeitung von Kunststoffabfällen gesehen,

sofort geweckt hat. Sein profundes Verständnis der Kunststoffabfallbranche, kombiniert mit seinen Einblicken in die Kundenbedürfnisse und die sich ständig entwickelnde Dynamik des Sektors, ist eine wesentliche Bereicherung für Aduro und fügt sich nahtlos in die Vision und die Ziele von Aduro ein. Herr Appelman ist in den Niederlanden ansässig und seine Ernennung kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da Aduro seine europäische Expansion in Angriff nimmt. Seine außergewöhnlichen und fundierten Kenntnisse des europäischen Marktes sind von Vorteil, wenn es darum geht, direkten Zugang zu wichtigen Dienstleistern, europäischen Fördermitteln, strategischen Partnern und Forschungskooperationspartnern zu erhalten. ?Ich fühle mich geehrt, bei Aduro Clean Technologies einzusteigen, einem

revolutionieren will", so Herr Appelman. ?In 35 Jahren in der chemischen Industrie und in sechs ereignisreichen Jahren auf dem Brightlands Chemelot Campus empfinde ich es als Privileg, mit meiner ursprünglichen Ausbildung als Chemieingenieur dazu beizutragen, Treibhausgase, Abfälle und den Verbrauch begrenzter Ressourcen zu reduzieren. Ich habe viele großartige Konzepte, Unternehmen und Teams gesehen, die sich dieser Herausforderung gestellt haben, und Aduro ist eines der spannendsten!" ?Wir freuen uns sehr, Herrn Appelman in der Aduro-Familie willkommen zu heißen", so Ofer Vicus, CEO von Aduro Clean Technologies. ?Herr Appelman kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt zu Aduro, da wir uns derzeit auf unser Kunden- und Interessenvertreterbindungsprogramm konzentrieren. Seine Führungsqualitäten und sein Fachwissen stellen einen erheblichen Mehrwert für das Führungsteam dar und fügen sich nahtlos in die strategischen Ziele des Unternehmens in Europa und weltweit ein. Er wird auch von den ausgezeichneten Forschungs-, Betriebs- und Führungsteams unterstützt, die alle sehr daran interessiert sind, die Technologieplattform von Aduro weiter zu entwickeln, zu demonstrieren und weltweit zu implementieren." Gewährung von Aktienoptionen und Restricted Share Units Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es insgesamt 750.000 Aktienoptionen (jeweils eine ?Option") zum Erwerb von bis zu 750.000 Stammaktien des Unternehmens an bestimmte leitende Angestellte und Mitarbeiter des Unternehmens gemäß dem Omnibus-Aktienoptionsplan des Unternehmens (der ?Plan") gewährt hat (die ?Gewährung"). Die Optionen können während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung zu einem Preis von 1,09 Dollar pro Stammaktie ausgeübt werden. Die Optionen werden über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung monatlich ausübbar. Darüber hinaus wurden einem leitenden Angestellten des Unternehmens gemäß dem Plan 150.000 Restricted Share Units (?RSUs") des Unternehmens gewährt (die ?Prämie"). Jede RSU berechtigt nach Ablauf der Sperrfrist zum Erhalt einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens. Alle RSUs werden sofort am Tag der Zuteilung ausübbar. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse unterliegen alle 750.000 Optionen, die diesen Optionen zugrunde liegenden Stammaktien, 150.000 RSUs und die diesen RSUs zugrunde liegenden Stammaktien einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag. Keines der im Rahmen der Gewährung oder der Zusprechung erworbenen Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das ?Gesetz von 1933") registriert und diese Wertpapiere dürfen auch nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder

Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Gewährung von Aktienoptionen und Restricted Share Units Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es insgesamt 750.000 Aktienoptionen (jeweils eine ?Option") zum Erwerb von bis zu 750.000 Stammaktien des Unternehmens an bestimmte leitende Angestellte und Mitarbeiter des Unternehmens gemäß dem Omnibus-Aktienoptionsplan des Unternehmens (der ?Plan") gewährt hat (die ?Gewährung"). Die Optionen können während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung zu einem Preis von 1,09 Dollar pro Stammaktie ausgeübt werden. Die Optionen werden über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung monatlich ausübbar. Darüber hinaus wurden einem leitenden Angestellten des Unternehmens gemäß dem Plan 150.000 Restricted Share Units (?RSUs") des Unternehmens gewährt (die ?Prämie"). Jede RSU berechtigt nach Ablauf der Sperrfrist zum Erhalt einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens. Alle RSUs werden sofort am Tag der Zuteilung ausübbar. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse unterliegen alle 750.000 Optionen, die diesen Optionen zugrunde liegenden Stammaktien, 150.000 RSUs und die diesen RSUs zugrunde liegenden Stammaktien einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag. Keines der im Rahmen der Gewährung oder der Zusprechung erworbenen Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das ?Gesetz von 1933") registriert und diese Wertpapiere dürfen auch nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln.