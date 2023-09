Halliburton: Bullen planen Großes

Im Zeitraum zwischen Juli 2014 und grob Anfang 2022 hielt sich Halliburton noch in einem intakten Abwärtstrend auf, erst im Frühjahr letzten Jahres gelang ein Ausbruch und Kursanstieg an 43,99 US-Dollar. Doch diese Hürde konnte nicht gleich im ersten Anlauf gemeistert werden, die Aktie schwankt unter Ausbildung höherer Tiefs seitdem grob seitwärts. Nun steuert das Papier erneut die obere Begrenzung an und könnte bei einem erfolgreichen Ausbruch darüber ein mittelfristiges Kaufsignal auf Sicht der nächsten Jahre aktivieren.

Klappt es beim dritten Anlauf?

Die Kursentwicklung seit Anfang letzten Jahres lässt sich nach Auflösung einer inversen SKS-Formation durch den Sprung über 24,55 US-Dollar nun in ein steigendes Dreieck packen, welches ebenfalls im bullische Charakterzüge trägt. Wochenschlusskurse oberhalb von 44,00 US-Dollar würden demnach die Möglichkeit auf einen Folgeanstieg an 50,23 und schließlich 57,86 US-Dollar zementieren und würde eine hervorragende Long-Chance auf Sicht der nächsten Monate bieten. Ein Verbleib in der bisherigen Spanne wäre dagegen als neutral zu bewerten. Einzig ein Kursrutsch unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 30,71 US-Dollar sollte tunlichst vermieden werden, dies würde nämlich mit Abwärtsrisiken zurück auf die einstige Nackenlinie um 24,55 US-Dollar einhergehen.