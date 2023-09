PALO ALTO NETWORKS - Momentumwert mit erfolgreichem Ausbruch

Regelmäßig filtern wir unser Anlageuniversum nach dem Kriterium der Relativen Stärke nach Levy (RSL). Die Zielsetzung dabei ist, trendstarke Momentumwerte zu identifizieren. Im Fall der Aktie von Palo Alto Networks kommt zu dieser quantitativen Auswertung noch ein überaus spannender Chartverlauf hinzu. Zunächst brachte der Rückschlag vom August einen lehrbuchmäßigen Pullback an die alten Rekordstände bei gut 200 USD. Von dieser Unterstützung hat sich der Technologietitel wieder deutlich nach oben absetzen können und dabei sogar ein Aufwärtsgap (221,77 USD zu 226,32 USD) gerissen. Da diese Kurslücke bisher nicht geschlossen wurde, unterstreicht das die Ambitionen der Bullen. In diesem Zusammenhang hat das Papier einen weiteren wichtigen Taktgeber jüngst überboten. Als solchen definieren wir den Korrekturtrend seit Anfang Juli (akt. bei 246,92 USD), denn dank des Sprungs über diese Hürde kann die jüngste Kursentwicklung als trendbestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Zur Belohnung winken nun neue Rekordhochs oberhalb der Marke von 258,88 USD. Rein rechnerisch lässt sich das Kursziel aus der beschriebenen Konsolidierungsflagge auf gut 280 USD taxieren. Als Stopp bietet sich dagegen die o. g. Kurslücke an.

PALO ALTO NETWORKS (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PALO ALTO NETWORKS

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.