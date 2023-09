AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

AEVIS VICTORIA SA – Publikation des Halbjahresberichts 2023



14.09.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 14. September 2023 AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) – Publikation des Halbjahresberichts 2023 Die beiden wichtigsten operativen Segmente entwickelten sich gut, mit einem organischen Wachstum von 4.1% bei Swiss Medical Network und 7.4% im Segment Hospitality. Der konsolidierte Umsatz war aufgrund der Dekonsolidierung von Réseau de l'Arc und des Ausbleibens von Portfolioaktivitäten rückläufig. Nach Ende der Berichtsperiode erhöhte sich die Eigenkapitalquote von AEVIS durch den Eintritt der Visana Beteiligungen AG in das Aktionariat von Swiss Medical Network im Juli 2023 auf 35.5%. AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte einen Umsatz von CHF 488.3 Millionen (1H2022: CHF 584.2 Millionen). Diese Verminderung ist auf die Dekonsolidierung von Réseau de l'Arc (ehemals Hôpital du Jura Bernois SA) und dem Ausbleiben von Portfolioaktivitäten im ersten Halbjahr 2023 zurückzuführen. Operativ entwickelte sich das Geschäft in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 wie erwartet gut, was sich in einem organischen Wachstum von 4.7% widerspiegelt. Der geringere Umsatz in Kombination mit spürbaren Inflationseffekten auf verschiedenen Ebenen im Vergleich zum Vorjahr führte zu einem leicht negativen Nettoergebnis von CHF 10.2 Millionen. Anfang Juli 2023 wurde ein strategisch wichtiger Schritt vollzogen, als die Visana Beteiligungen AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung von CHF 150 Millionen Aktionärin von Swiss Medical Network wurde. Die Investition dient dem beschleunigten Aufbau von integrierten Versorgungsstrukturen in der Schweiz, zusätzlich zur Region Réseau de l'Arc. Auf Stufe AEVIS führte die Transaktion zu einer Reduktion der Nettoverschuldung um CHF 150 Millionen, während sich die Eigenkapitalquote auf sehr solide 35.5% per August 2023 erhöhte. Swiss Medical Network erzielt organisches Wachstum von 4.1% Swiss Medical Network SA erzielte einen Umsatz von CHF 394.6 Millionen (1H2022: CHF 378.3 Millionen, Réseau de l'Arc nicht eingerechnet). Auf vergleichbarer Basis resultierte damit ein organisches Wachstum von 4.1%. Réseau de l'Arc SA, eine nunmehr 35.1%ige Beteiligung von Swiss Medical Network, wurde per 31.12.2022 infolge des Einstiegs in das Aktienkapital durch die Visana Beteiligungen AG dekonsolidiert. Die Dekonsolidierung von Réseau de l'Arc eliminierte gleichzeitig den Verwässerungseffekt dieses Spitals auf die Rentabilität, und die operative Marge auf EBITDAR-Ebene erhöhte sich auf 19.3% (1H 2022: 16.8%). Wachstum im Segment Hospitality setzt sich fort Die Aktivitäten in fast allen Hotels nahmen zu und die guten Zahlen aus 2022 wurden abermals übertroffen. Der konsolidierte Umsatz erhöhte sich um 10.1% auf CHF 88.3 Millionen (1H2022: CHF 80.2 Millionen), getrieben durch ein organisches Wachstum von 7.4%. Das EBITDAR belief sich auf CHF 20.0 Millionen (22.6%). Insgesamt wurden 73'656 Logiernächte in den 1'030 verfügbaren Zimmern gezählt, der durchschnittliche Zimmerpreis lag mit CHF 687 auf dem Niveau der Vorjahresperiode. Die Victoria-Jungfrau AG, die Betreibergesellschaft der Hotels, wird demnächst in MRH Switzerland AG umbenannt. Konsolidiertes Immobilienportfolio im Wert von CHF 771.4 Millionen Der Wert der konsolidierten Hotelliegenschaften belief sich per 30. Juni 2023 auf CHF 771.4 Millionen. Das Gesundheitsinfrastruktur-Immobilien Portfolio von Infracore (direkte und indirekte 30%-Beteiligung, nicht konsolidiert), hauptsächlich bestehend aus den verschiedenen Spitälern von Swiss Medical Network, wurde durch Investitionen in verschiedene Spitäler weiter gestärkt. Ausblick Operativ erwartet AEVIS eine weitere positive Entwicklung in den Bereichen Gesundheit, Hospitality und Immobilien. Swiss Medical Network wird weiterhin integrierte Versorgungsstrukturen schaffen und sein Primärversorgungsnetz durch den Erwerb oder die Entwicklung von medizinischen Zentren und Home-Care-Organisationen stärken, mit dem Ziel, zwei bis drei zusätzliche integrierte Versorgungsregionen ähnlich dem Réseau de l'Arc zu kreieren. Aufgrund der Vielfalt und der Entwicklung des Beteiligungsportfolios verzichtet die Gruppe auf die Angabe von konsolidierten Umsatz- oder Margenzielen für das Geschäftsjahr 2023. Die Dividendenpolitik wird weiterhin im Rahmen der Investitionstätigkeit der Gruppe sowie der Realisierung weiterer Kapitalgewinne aus dem aktuellen Beteiligungsportfolio fortgesetzt. Detaillierte Berichterstattung Der vollständige Halbjahresbericht 2023 kann mit folgendem Link bezogen werden:

https://www.aevis.com/_media/2023/09/aevis_hy_2023.pdf Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA – Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (80%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG (ehemals Victoria-Jungfrau AG), einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better‐aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung