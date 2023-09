BYD - Die Aktie steht am Scheideweg!

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 29,115 € (L&S)

Der chinesische E-Autobauer BYD plant den Markteintritt in Deutschland und bereitet diesen potenziell vor. Während sich die Kunden über diesen neuen Mitbewerber freuen dürften, setzt man damit die deutschen Autobauer unter Druck. Ein Preiskampf droht und letztlich dürfte ein solcher auch BYD nicht unbedingt in die Karten spielen.

Gute Nachrichten gesucht

An der Börse wären für die BYD-Aktie jedoch gute Neuigkeiten und Optimismus wichtig. In den vergangenen Tagen ist die Aktie unterhalb von ca. 30,60 EUR in eine Konsolidierung übergegangen. Aktuell fällt der Kurs in den unteren Bereich dieser zurück. Hier wäre eine Stabilisierung und ein neuerlicher Anlauf nach oben möglich.

Ob jedoch der nachhaltige Ausbruch nach oben gelingt, bleibt abzuwarten. Verantwortlich dafür ist das langfristige Chartbild. Dieses zeigt, wie groß die Herausforderung im Bereich von 30 bis gut 32 EUR ist. In den vergangenen Jahren konnten zwar zeitweise Kurse oberhalb dessen etabliert werden, am Ende aber fiel der Kurs immer wieder unter diesen Widerstandsbereich zurück. Sollte man die Zone jetzt überwinden können, wären Gewinne auf 36-40 EUR möglich. Gute News könnten einen solchen Impuls auslösen.

Fazit: Wer die BYD-Aktie in sein Depot legen möchte, sollte in meinen Augen wählerisch sein. Entweder man versucht sich günstig, wie im aktuellen Unterstützungsbereich um 28,50 EUR oder um ca. 26,50 EUR einzukaufen, oder man muss den nachhaltigen Ausbruch über die große Widerstandszone bis hin zu gut 32 EUR abwarten. Unterhalb dessen könnte es in den nächsten Wochen nämlich weiterhin zu einem Tauziehen zwischen Bullen und Bären kommen und dass sich Erstere durchsetzen, ist keine ausgemachte Sache.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

BYD Co.-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)