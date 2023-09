EQS-Adhoc: Novem Group S.A.: Werksschließung Italien

EQS-Ad-hoc: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Novem Group S.A.: Werksschließung Italien



14.09.2023 / 09:15 CET/CEST

Novem Group S.A.: Werksschließung Italien Luxemburg, 14. September 2023 – Der Vorstand der Novem Group S.A. hat entschieden, das Produktionsnetz in Europa zu optimieren und das Werk in Bergamo zu schließen. Der Standort in Italien bleibt bestehen und wird in seiner jetzigen Form weitergeführt. Angesichts der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen beabsichtigt Novem, laufende Plattformen in der ersten Jahreshälfte 2024 auf weitere europäische Standorte zu verlagern und folglich die Auslastung der Werke insgesamt zu verbessern. Dabei bemüht sich Novem um sozialverträgliche Lösungen für die Belegschaft und gleichzeitig um eine verbesserte Servicequalität gegenüber den Kunden in Italien. Kontakt Investor Relations Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 69 506 037 583 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com



Ende der Insiderinformation

