EQS-News: Q2 2025: ElringKlinger mit operativer Ergebnisverbesserung in herausforderndem Umfeld

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Q2 2025: ElringKlinger mit operativer Ergebnisverbesserung in herausforderndem Umfeld



06.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Q2 2025: ElringKlinger mit operativer Ergebnisverbesserung in herausforderndem Umfeld



Konzernumsatz im zweiten Quartal 2025 in herausforderndem Marktumfeld bei 408,3 Mio. EUR (Q2 2024: 445,0 Mio. EUR), organisch ein Plus von 4,8 %

Profitabilität weiter auf Kurs: bereinigte EBIT-Marge bei 5,9 % (Q2 2024: 5,0 %), bereinigtes EBIT bei 24,2 Mio. EUR (Q2 2024: 22,5 Mio. EUR)

Konzern erzielt operativen Free Cashflow von 23,8 Mio. EUR (Q2 2024: -4,5 Mio. EUR)

ElringKlinger treibt Transformation voran: E-Mobility-Umsatz mehr als verdoppelt

Die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) hat die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 vorgelegt. Der Konzern verbuchte für den Berichtszeitraum einen Umsatz von 408,3 Mio. EUR (Q2 2024: 445,0 Mio. EUR). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die beiden veräußerten Konzerngesellschaften in der Schweiz und den USA im zweiten Quartal 2024 noch einen Umsatz von 44,1 Mio. EUR beigesteuert hatten. Demzufolge beträgt die entsprechende Vergleichsbasis aus dem Vorjahresquartal 400,9 Mio. EUR. Zusätzlich wirkten sich Währungseffekte schmälernd auf den Umsatz aus. Organisch, das heißt um Währungs- und M&A-Effekte bereinigt, stiegen die Umsatzerlöse im zweiten Quartal um 21,5 Mio. EUR oder 4,8 % und im ersten Halbjahr in Höhe von 32,0 Mio. EUR bzw. 3,5 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum. Damit erzielte der Konzern eine bessere Umsatz-Performance als der Markt, welcher sich im zweiten Quartal 2025 global um plus 2,6 % und in Europa um minus 1,7 % veränderte.

Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender des ElringKlinger-Konzerns, zu den Quartalszahlen: „In einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld konnten wir eine starke Konzernleistung erzielen, in der sich auch die Effekte der Transformation zeigen. Wir haben insbesondere im Geschäftsbereich E-Mobility ein starkes Umsatzwachstum generiert sowie das operative Ergebnis und den Cashflow im Konzern deutlich verbessert. Das unterstreicht, dass wir mit unserer Transformationsstrategie SHAPE30 und unserem geschärften Konzernprofil auf dem richtigen Weg sind. Dennoch gehen wir mit Blick auf die erwartete weitere Marktentwicklung von einer eher verhaltenen zweiten Jahreshälfte aus – nicht zuletzt auch, weil geo- und handelspolitische Entwicklungen für anhaltende Unsicherheit sorgen.“

Heterogene Rahmenbedingungen in den wichtigen Automobilregionen

In der Region Europa (ohne Deutschland) erzielte der ElringKlinger-Konzern im zweiten Quartal 2025 trotz einer schrumpfenden Automobilproduktion ein Wachstum von 0,8 %, währungsbereinigt sogar von 1,9 %. Der Umsatz in Deutschland hingegen verringerte sich um 6,2 %. Regionale Rahmenbedingungen dämpften auch in Nordamerika die Umsatzentwicklung. Währungsbereinigt und unter Berücksichtigung der 2024 veräußerten Gesellschaft in Buford, GA (USA) ist hier ein Rückgang um 3,0 % zu verzeichnen. In der Region Asien-Pazifik setzte sich die positive Entwicklung mit einem Umsatzplus von 2,0 % im Einklang mit der dort wachsenden Automobilproduktion weiter fort.

Geschäftsbereich E-Mobility mit starker Entwicklung

Gebremst durch die schwache Konjunktur und die wenig dynamische Automobilproduktion in Europa verzeichnete das Segment Erstausrüstung im zweiten Quartal 2025 mit 276,9 Mio. EUR (Q2 2024: 328,3 Mio. EUR) einen Umsatzrückgang von 51,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal. Darin enthalten ist jedoch der 2025 wegfallende Umsatzbeitrag der beiden 2024 veräußerten Gesellschaften in Höhe von 44,1 Mio. EUR. Ein detaillierter Blick in das Segment zeigt, dass die Transformation des Konzerns greift: Das Wachstum des Geschäftsbereichs E-Mobility um 22,3 Mio. EUR bzw. 126 % auf 40,0 Mio. EUR (Q2 2024: 17,7 Mio. EUR) wurde insbesondere durch den Hochlauf der Serienproduktion von Zellkontaktiersystemen am Standort Neuffen (D) getragen. Die bereinigte EBIT-Marge des Segments verbesserte sich im zweiten Quartal 2025 von minus 0,4 % auf 1,0 %.

Deutliches Wachstum in den Segmenten Ersatzteilgeschäft und Kunststofftechnik

Mit einer erneut zweistelligen Wachstumsrate setzt das Segment Ersatzteile seine Aktivitäten erfolgreich fort und erzielte ein Umsatz von 95,4 Mio. EUR (Q2 2024: 84,4 Mio. EUR). Wie bereits im Vorquartal trugen auch im Berichtsquartal alle wesentlichen Vertriebsregionen zu diesem Wachstum bei. Auch das robust aufgestellte Segment Kunststofftechnik erwirtschaftete trotz verhaltener konjunktureller Entwicklungen mit seinem breit diversifizierten Branchenportfolio Umsatzerlöse in Höhe von 35,7 Mio. EUR (Q2 2024: 31,5 Mio. EUR).

Profitabilität weiter auf Kurs: Bereinigte EBIT-Marge im ersten Halbjahr bei 5,4%

In einem volatilen Markt hat der Konzern weiter Kurs gehalten und im zweiten Quartal 2025 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 35,8 Mio. EUR (Q2 2024: 49,7 Mio. EUR) erzielt. Auswirkungen darauf hatten vor allem transformations- und kundenbedingte Einmaleffekte. So verbuchte der Konzern Effekte aus seinem STREAMLINE-Programm zur strukturellen Reduzierung des Personalkostenniveaus. Zudem wirkten sich der Insolvenzfall eines Kunden und Maßnahmen im Rahmen der Transformationsstrategie SHAPE30 schmälernd auf das Ergebnis aus. Ohne diese Sondereffekte in Höhe von 17,9 Mio. EUR erzielte der Konzern im Berichtsquartal ein bereinigtes EBIT von 24,2 Mio. EUR (Q2 2024: 22,5 Mio. EUR), was einer bereinigten EBIT-Marge von 5,9 % (Q2 2024: 5,0 %) entspricht. Das berichtete EBIT betrug dementsprechend 6,3 Mio. EUR (Q2 2024: 22,4 Mio. EUR), die berichtete EBIT-Marge 1,6 % (Q2 2024: 5,0 %). In der Halbjahresbetrachtung belief sich das bereinigte EBIT auf 44,8 Mio. EUR (H1 2024: 46,5 Mio. EUR), die bereinigte EBIT-Marge steigerte sich auf 5,4 % (H1 2024: 5,1 %).

Aufgrund der Sondereffekte und eines niedrigeren Finanzergebnisses lag das Ergebnis je Aktie in den ersten sechs Monaten 2025 mit minus 0,09 EUR bzw. im zweiten Quartal 2025 mit minus 0,15 EUR deutlich unter den Vorjahreswerten von 0,37 EUR bzw. 0,15 EUR. Bereinigt man den Gewinn je Aktie um die Sondereffekte, belief sich die Kennzahl im ersten Halbjahr 2025 auf 0,26 EUR (H1 2024: 0,37 EUR).

Investition in Sachanlagen verdeutlichen Vorbereitungen auf weiteren Serienhochlauf

In der Entwicklung der Finanzkennzahlen spiegelt sich neben der Finanzierung des operativen Geschäfts auch die aktive Investitionstätigkeit des Konzerns wider, mit der hochlaufende Serienprojekte im E-Mobility-Bereich und gezielte Wachstumspotenziale erschlossen werden. Die Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 26,3 Mio. EUR (Q2 2024: 22,7 Mio. EUR) und nach einem investitionsintensiven ersten Quartal 2025 in der ersten Jahreshälfte 2025 auf 71,3 Mio. EUR (H1 2024: 39,6 Mio. EUR). Das bedeutet eine Quote von 6,4 % (Q2 2024: 5,1 %) bzw. 8,6 % (H1 2024: 4,3 %).

Net Working Capital gegenüber Vorjahresquartalstichtag verbessert

Zum 30. Juni 2025 ergab sich ein Net Working Capital (NWC) von 417,4 Mio. EUR (30.06.2024: 482,4 Mio. EUR) und damit eine Verbesserung um 65,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresquartalsstichtag, was auch an der Veräußerung der beiden Konzerngesellschaften zum Jahresende 2024 liegt. Zum Berichtsstichtag 30.06.2025 errechnet sich somit eine NWC-Quote im Verhältnis zum Konzernumsatz in Höhe von 25,2 %. Damit wurde eine Verbesserung der Kennzahl sowohl gegenüber dem Berichtsstichtag des Vorquartals (um 2,4 Prozentpunkte) als auch gegenüber dem Halbjahresstichtag 2024 (um 1,6 Prozentpunkte) erreicht.

Auch aufgrund der Maßnahmen beim Working Capital verbesserte sich der operative Free Cashflow im zweiten Quartal 2025 von minus 4,5 Mio. EUR auf 23,8 Mio. EUR. Somit ergibt sich für das erste Halbjahr 2025 ein Wert von minus 96,5 Mio. EUR (H1 2024: -10,3 Mio. EUR).

Unter anderem aufgrund der Investitionstätigkeiten zur Vorbereitung volumenstarker Serienaufträge erhöhten sich die Nettofinanzverbindlichkeiten zum 30. Juni 2025 auf 374,9 Mio. EUR (30.06.2024: 350,4 Mio. EUR). Der Nettoverschuldungsgrad stieg zum 30. Juni 2025 auf 2,1 (30.06.2024: 1,7) an.

Ausblick bestätigt

Gerade in der konjunkturabhängigen Automobilindustrie spiegelt sich die hohe Unsicherheit und hohe Volatilität der Weltwirtschaft wider. Nach jüngsten Prognosen des Branchendatendienstleister S&P Global Mobility rechnet man für das Gesamtjahr 2025 global mit einem leichten Wachstum von 0,4 %, während man noch im April von einem Schrumpfen des Marktes ausging. Vor dem Hintergrund der sich aktuell dynamisch verändernden handels- und geopolitische Rahmenbedingungen und auf Basis der Halbjahresergebnisse bestätigt ElringKlinger seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Der Konzern geht dementsprechend weiterhin davon aus, im laufenden Geschäftsjahr organisch Umsatzerlöse in etwa auf Vorjahresniveau erreichen, auch wenn die Auftragslage und eingetretene Sondereffekte sowie die Markteinschätzung für Europa und Nordamerika auf ein schwächeres zweites Halbjahr 2025 hindeuten. Für die bereinigte EBIT-Marge rechnet ElringKlinger weiterhin mit einem Wert von rund 5 %. Ferner erwartet der Konzern weiterhin einen operativen Free Cashflow von rund 1 bis 3 % des Konzernumsatzes sowie einen bereinigten ROCE von rund 6 %. Auch die Ziele für die weiteren Kennzahlen sowie die Mittelfristziele werden bestätigt.

Kennzahlen zum 2. Quartal und 1. Halbjahr 2025

in Mio. EUR H1 2025 H1 2024 ∆ abs. ∆ rel. Q2 2025* Q2 2024 ∆ abs. ∆ rel. Auftragseingang 712,5 854,3 -141,8 -16,6 % 295,6 364,9◊ -69,3 -19,0 % Auftragsbestand 1.039,8 1.249,3 -209,5 -16,8 % 1.039,8 1.249,3◊ -209,5 -16,8 % Umsatz 831,4 910,2 -78,8 -8,7 % 408,3 445,0 -36,7 -8,2 % davon Währungseffekte -22,0 -2,4 % -14,1 -3,2 % davon M&A-Aktivitäten -88,8 -9,8 % -44,1 -9,9 % davon organisch +32,0 +3,5 % 21,5 +4,8 % EBITDA 77,7 100,5 -22,8 -22,7 % 35,8 49,7 -13,9 -28,0 % Bereinigtes EBIT 44,8 46,5 -1,7 -3,7 % 24,2 22,5 1,7 +7,6 % Bereinigte EBIT-Marge (in %) 5,4 5,1 0,3 PP - 5,9 5,0 0,9 PP - Periodenergebnis

(nach Minderheiten) -5,7 23,2 -28,9 ->100 % -9,2 9,8 -19,0 ->100 % Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,09 0,37 -0,46 ->100 % -0,15 0,15 -0,3 ->100 % Investitionen in Sachanlagen 71,3 28,3 +43,0 +>100 % 26,3 22,7 +3,6 +15,6 % Operativer Free Cashflow -96,5 -10,3 -86,2 ->100 % 23,8 -4,5 +28,3 ->100 % Net Working Capital (NWC) 417,4 482,4 -65,0 -13,5 % NWC-Quote (in %) 25,2 26,8 -1,6 PP - Eigenkapitalquote (in %) 36,7 45,1 -8,4 PP - Nettofinanzverbindlichkeiten 374,9 350,4 +24,5 +7,0 % Nettoverschuldungsgrad# 2,1 1,7 +0,4 23,5 % Mitarbeitende (per 30. Juni) 8.956 9.560 -604 -6,3 %

* Beim Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass Ende 2024 die beiden Konzerngesellschaften in Buford, GA (USA) und Sevelen (CH) veräußert wurden.

◊ Wert um die beiden veräußerten Konzerngesellschaften bereinigt

# Berechnet als Quotient aus Nettofinanzverbindlichkeiten und EBITDA (Net Debt/EBITDA)

Über ElringKlinger

Als weltweit aktiver, unabhängiger Zulieferer ist die ElringKlinger-Gruppe ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie mit einzigartiger Expertise. Unser Produktportfolio umfasst innovative Lösungen für Pkw und Nfz mit Elektromotor, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotor. Neben dem Antrieb zählen Unterboden, Fahrwerk, Bremssystem, Innenraum und Karosserie zu den weiteren Einsatzbereichen. Schon frühzeitig haben wir uns als Spezialist für Elektromobilität positioniert – mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie dazugehörigen Komponenten und Baugruppen, wie Kunststoffgehäuse und metallische Stanz- und Formteile.

Maßgeschneiderte Leichtbauteile von ElringKlinger sind im gesamten Fahrzeug einsetzbar und punkten unter anderem mit Gewichtsreduktion, Effizienz und Funktionsintegration, gerade auch bei E-Mobility-Applikationen.

Den Aftermarket in über 140 Ländern beliefern wir mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm.

Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.000 Mitarbeitende. Mit über 40 Standorten weltweit ist ElringKlinger global aufgestellt und in allen wichtigen Automobilregionen nah am Kunden vertreten.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.

Kontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von:ElringKlinger AGDr. Jens WinterStrategic CommunicationsMax-Eyth-Straße 2D-72581 Dettingen/ErmsFon: 07123 724-88335E-Mail: jens.winter@elringklinger.com