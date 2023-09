IRW-News: High Tide Inc.: High Tide bringt neues Format Cabanalytics Consumer Insights für 1,1 Millionen Cabana Club-Mitglieder heraus

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide bringt neues Format Cabanalytics Consumer Insights für 1,1 Millionen Cabana Club-Mitglieder heraus

- Cabanalytics Consumer Insights (CCI) eröffnet dem Unternehmen über Werbeeinnahmen im Rahmen der Vorschriften auf Bundes- und Provinzebene margenträchtige Umsatzmöglichkeiten

- Mit CCI wird die Bindung zu unseren Clubmitgliedern, Produktinnovatoren, Marken- und Lizenzherstellern weiter gefestigt

- Das Unternehmen will den Vertrieb von CCI in den kommenden Monaten auch auf seine internationale Klientel von 4,6 Millionen Kunden ausweiten

CALGARY, ALBERTA, 14. September 2023 / IRW-Press / - High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - das leistungsstarke und auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - hat heute sein neues Medienformat Cabanalytics Consumer Insights (CCI) angekündigt. Das verbraucherorientierte digitale Format in der Art eines Magazins ist eine Erweiterung der äußerst erfolgreichen Business-Data- und Insights-Plattform Cabanalytics. Ab heute werden mehr als 1,1 Millionen ELITE- und Cabana Club-Mitglieder jeden Monat kostenlos über alles Wissenswerte zu Cannabis informiert - von den meistverkauften Blüten, Esswaren, Vapes und Konzentraten bis hin zu den neuesten Cannabinoidprodukten und Bedarfsartikeln für den Cannabiskonsum am Markt. Im kommenden Jahr plant das Unternehmen, den Vertrieb von CCI auch auf seine internationale Klientel von über 4,6 Millionen Kunden, davon 3 Millionen Kunden alleine in den Vereinigten Staaten, auszuweiten.

Ein wesentlicher Bestandteil der DNA von High Tide ist die Innovation. Ihr sind die Einführung unseres einzigartigen Diskont-Clubmodells vor zwei Jahren und der Start unseres kostenpflichtigen Mitgliederprogramms ELITE vor knapp einem Jahr geschuldet. Heute darf ich nun mit großer Freude unser neues Format 'Cabanalytics Consumer Insights' ankündigen, mit dem wir unsere äußerst erfolgreiche Business-Data- und Insights-Plattform Cabanalytics erweitern. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen auf Provinz- und Bundesebene rechnen wir im Laufe der Zeit mit margenträchtigen Werbeeinnahmen von Marken- und Produktherstellern aus der gesamten Cannabis-Wertschöpfungskette, denen hier Werbemöglichkeiten offenstehen, um unsere gebundene, zielgerichtete und äußerst relevante Klientel von über 1,1 Millionen Mitgliedern (Tendenz steigend) zu erreichen. Diese Neueinführung wird es uns auch ermöglichen, sowohl unsere Kunden als auch Produktinnovatoren, Marken- und Lizenzhersteller noch stärker und dauerhafter an uns zu binden. Als größter kanadischer Einzelhändler im Non-Franchise-Sektor ist High Tide Marktführer auf dem Gebiet der Verbraucherdaten. Dieser umfangreiche Report im Stil eines Magazins bietet aussagekräftige Einblicke in das Konsumverhalten, präsentiert die Marken und Produkte, die in unserer internationalen Branche im Trend liegen, und stellt das neueste und beste Produktportfolio in allen Cannabis- und Bedarfsmittelkategorien vor. Auch Wissenswertes und blogähnliche Inhalte sowohl für echte Cannabis-Fans als auch für an Cannabis Interessierte sind dabei, erläutert Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.

Mit dieser Neueinführung setzen wir unseren Innovationskurs fort und bauen die Wertschöpfung der bereits bestehenden Strukturen bzw. Infrastruktur unseres Cannabis-Ökosystems weiter aus. CCI geht kostenlos an unsere immer größer werdende Schar von mittlerweile über 1,1 Millionen treuen ELITE- und Cabana Club-Mitglieder hier in Kanada und wird sukzessive auch auf unsere konkurrenzlose internationale Klientel von 4,6 Millionen Kunden - davon 3 Millionen Kunden alleine in den USA - ausgeweitet. Indem wir unserer wachstumsstarken Klientel diese umfassenden und umfangreichen datengestützten Einblicke in das Konsumverhalten gewähren, bieten wir Cannabiszüchtern, Herstellern von Vapes, Esswaren und Getränken sowie Anbietern von Konsumzubehör und Cannabinoiden auch die Möglichkeit, das Marken- und Produktbewusstsein in Abstimmung auf die monatliche Kaufauswahl unserer treuen Clubmitglieder und Kunden weiter zu festigen. In den kommenden Monaten wird der CCI-Report auch Informationen über Hydroponics, Cannabissamen und ein wachsendes Sortiment an Zubehör enthalten. Ich sehe dem Erfolg von CCI voller Erwartung entgegen und freue mich schon darauf, heute Nachmittag unser Geschäftsergebnis für das dritte Quartal verkünden zu dürfen, fügt Herr Grover hinzu.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 156 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021 als auch 2022 vom Report on Business Magazine der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Das Unternehmen landete überdies in der Liste der wachstumsstärksten Unternehmen auf dem amerikanischen Kontinent der Financial Times für 2023 auf Platz eins in der Kategorie Einzelhandel. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: die Expansionspläne für CCI und den damit verbundenen Zeitplan; den Erhalt aller aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und die Fähigkeit des Unternehmens, margenstarke Werbeeinnahmen aus Werbemöglichkeiten zu generieren; und die Einbeziehung zukünftiger Datenarten in den CCI-Bericht. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, beruhen diese Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können, und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht erschöpfende Liste von Risikofaktoren in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind, wobei diese Faktoren hier durch Verweis einbezogen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications und Public Affairs Officer

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71972

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71972&tr=1

