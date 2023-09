Netflix: Schmeißen Bullen jetzt hin?

Das Kursgeplänkel zwischen 398,15 und 485,00 US-Dollar ist zunächst als neutral zu bewerten, erst ein Bruch des 200-Wochen-Durchschnitts bei 370,32 US-Dollar und den Vorgängerhochs aus Januar dieses Jahres dürfte die Konsolidierung in eine längere Phase überleiten, dann würden Abschläge auf 335,67 und darunter 295,21 US-Dollar vorstellbar. Auf der Oberseite müsste dagegen die Barriere von 500,00 US-Dollar unbedingt fallen, damit weiteres Aufwärtspotenzial an 539,29 und 581,75 US-Dollar freigesetzt werden kann. Zunächst ist aber kein Handlungsbedarf gegeben.

Ende November 2021 markierte Netflix noch bei 700,99 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt, nur wenig später stürzte das Papier regelrecht auf 162,71 US-Dollar bis Mai letzten Jahres ab. Seitdem konnte ein Großteil der Abwärtsbewegung zur Oberseite korrigiert werden, in der Spitze erreichte das Papier 485,00 US-Dollar und legte dadurch ganz nahe an sein zweites großes Erholungsziel zu. Nun scheint die Zeit reif für eine Erholung zu sein.

Fazit:

Augenscheinlich scheint sich seit Juni dieses Jahres eine SKS-Formation aufzubauen, größere Verkaufssignale können aber erst unterhalb des EMA 200 von 370,32 US-Dollar abgeleitet werden. In der Folge könnte Netflix dann auf 295,21 US-Dollar zurücksetzen und würde sich entsprechend für ein Short-Investment qualifizieren. Als Zugvehikel könnte das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MB951Z zum Einsatz kommen, die mögliche Renditechance beliefe sich auf 140 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 16,93 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber den Bereich von 390,00 US-Dollar nicht unterschreiten, was einem Stopp-Kurs von 8,08 Euro im Schein entsprechen würde.