Neues Allzeithoch erreicht: Dieser MDAX-Champion ist derzeit nicht zu bremsen!

Dies könnte Anfang Oktober nach einem beeindruckenden elfjährigen Börsenjubiläum aussehen. Denn die im MDAX notierte deutsche Versicherungsaktie Talanx (WKN: TLX100) scheint in diesem Jahr nur eine Richtung zu kennen. Und zwar die nach oben.

Stolze 46 % konnten die Papiere des Konzerns seit Anfang Januar bereits im Kurs zulegen und sie markieren aktuell mit 65,40 Euro (12.09.2023) zudem ein neues Allzeithoch. Da stellt sich nun mancher Investor vielleicht die Frage, ob es hier für einen Einstieg eventuell schon zu spät ist oder aber die Rally noch eine Weile andauern könnte?

Interessantes Investment

Die zuletzt gestellte Frage kann man sicherlich kaum seriös beantworten. Doch ganz generell scheint es so, als ob wir es bei der Talanx-Aktie wohl mit einem regelrechten Champion aus dem MDAX zu tun haben. Schaut man sich nur einmal die letzten zehn Jahre an, so haben die Talanx-Papiere ihren Aktionären hier einen durchschnittlichen Kurszuwachs von 10,5 % pro Jahr geliefert.

Dies könnte unter anderem daran liegen, dass Talanx durch Kostenführerschaft in 3 von 4 Geschäftsbereichen die Fähigkeit bewiesen hat, profitables Wachstum generieren zu können. Der Versicherungskonzern aus Hannover besitzt eine gute Solvenzposition und betreibt zusätzlich auch eine risikobewusste Anlagepolitik. Weshalb man das Geschäftsmodell von Talanx wohl sicherlich als relativ resilient einstufen kann.

Erst vor Kurzem hat man übrigens eine neue und relativ attraktive Dividendenpolitik verabschiedet. So wurde im Mai mit 2,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 eine um 25 % höhere Gewinnbeteiligung ausgezahlt als ein Jahr zuvor. Und bis 2025 soll die Dividende um weitere 25 % auf dann 2,50 Euro pro Aktie ansteigen.

Zahlen und Ausblick

Die diesjährige tolle Kursperformance der Talanx-Aktie könnte aber natürlich auch mit den guten Geschäftsergebnissen des Versicherers zu tun haben. Für die ersten sechs Monate des Jahres konnte nämlich mit 827 Mio. Euro nicht nur ein um 20,6 % höherer Nettogewinn, sondern damit gleichzeitig auch ein Rekordergebnis präsentiert werden.

Erfreuliches gibt es durchaus auch von der Eigenkapitalrendite zu berichten. Diese ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum nämlich um 3 Prozentpunkte von 15,4 auf 18,4 % angestiegen. Und dies alles vor dem Hintergrund, dass der Versicherungsumsatz in diesem Zeitraum nur um lediglich 8,9 % zulegen konnte.

Für das Gesamtjahr ist Talanx vor diesem Hintergrund auch relativ zuversichtlich geworden und geht davon aus, den Zielwert für das Nettoergebnis von 1.400 Mio. Euro übertreffen zu können. Geht man wie MarketScreener von einem 2023er-Ergebnis von 5,94 Euro je Aktie aus, lässt sich übrigens aktuell eine Bewertung der Aktie mit einem KGV von 11 ermitteln.

Fazit

Bei der Talanx-Aktie haben wir es meiner Ansicht nach mit einem Papier zu tun, welches nicht nur in 2023, sondern eigentlich schon seit seinem Börsengang vor knapp elf Jahren mit seiner Kursentwicklung relativ überzeugen kann. Und ich könnte mir aufgrund der guten Geschäftsaussichten auch weitere positive Impulse für die Aktie des Versicherungsunternehmens vorstellen.

Hinzu kommen eine attraktive Ausschüttung (aktuelle Dividendenrendite 3,06 %) sowie eine in meinen Augen trotz des diesjährigen Kursanstieges noch immer als recht niedrig zu bezeichnende Bewertung. Für mich ist die Aktie von Talanx deshalb einer der im Moment interessanteren MDAX-Titel, der durchaus das Potenzial mitbringt, von meiner Watchlist in mein Depot zu wandern.

Der Artikel Neues Allzeithoch erreicht: Dieser MDAX-Champion ist derzeit nicht zu bremsen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023