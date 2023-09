Dow Jones Index: Er will sich losreißen

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones Industrial Average scheint sich von seinen Augusttiefs endgültig losreißen zu wollen, was mit einer Beendigung des jüngsten Pullbacks nach Aktivierung eines Kaufsignals einhergeht. Gelingt dieses Kunststückchen, könnten schon bald wieder neue Jahreshochs auf der Agenda stehen.

Nachdem der Dow Jones Index eine im Zeitraum zwischen November und Juni aufgebaute inverse SKS-Formation erfolgreich im Juli aktivieren konnte, folgte ein erstes Kaufsignal mit Zielen um 35.382 Punkten. Dort drehte das Barometer und vollzog einen regelkonformen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau, also die Nackenlinie um 34.500 Zählern.

Da allerdings noch nicht das gesamte Aufwärtspotenzial ausgeschöpft wurde, sind weitere Gewinne sehr wahrscheinlich, was auch die jüngste Kursentwicklung zeigt. Oberhalb eines Niveaus von 35.096 Punkten steigt die Möglichkeit eines Anstiegs zunächst an die Jahreshochs bei 35.686 Punkten merklich an, ein weiteres Ziel darüber läge um 36.000 Zählern.

Sollte dagegen der 200-Tage-Durchschnitt bei 33.911 Punkten unerwartet zu Bruch gehen, würde dies die Abwärtsrisiken auf 33.025 Punkte erheblich steigern. Gelingt an dieser Stelle jedoch keine nachhaltige Stabilisierung, müssten sich Anleger mit weiteren Verlusten auf 32.578 Punkte auseinandersetzen.