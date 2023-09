EQS-News: ATOSS Software AG: Satzungsänderung betreffend der Erweiterung des Aufsichtsrats beschlossen; Ausblick erneut bestätigt

EQS-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

ATOSS Software AG: Satzungsänderung betreffend der Erweiterung des Aufsichtsrats beschlossen; Ausblick erneut bestätigt



15.09.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ATOSS Software AG: Satzungsänderung betreffend der Erweiterung des Aufsichtsrats beschlossen; Ausblick erneut bestätigt München, 15. September 2023 Einziger Tagesordungspunkt der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung der ATOSS Software AG war die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung bezüglich der Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Die ATOSS Software AG hatte sich im Rahmen des am 30. Juni 2023 vollzogenen Anteilserwerbs der General Atlantic von der AOB Invest GmbH in einer Vereinbarung gegenüber General Atlantic verpflichtet, unverzüglich nach Vollzug des Aktienkaufs eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und eine Satzungsänderung bezüglich der Vergrößerung des Aufsichtsrats der Gesellschaft von drei auf vier Mitglieder vorzuschlagen, wobei der AOB Invest GmbH ein Entsendungsrecht zur Bestellung des vierten Mitglieds des Aufsichtsrats einzuräumen ist. Die Aktionäre sind in der heutigen Hauptversammlung dem Vorschlag der Verwaltung mit großer Mehrheit gefolgt. Die AOB Invest GmbH wird das vereinbarte Entsendungsrecht auf Weisung von General Atlantic ausüben und Herrn Jörn Nikolay, Managing Director Germany bei der General Atlantic, entsenden. Auf diese Weise kann General Atlantic ihre langjährige Erfahrung mit Investitionen in Wachstums- und Technologieunternehmen auch bei ATOSS einbringen. Darüber hinaus hat der Vorstand seine bereits im Rahmen der Veröffenlichung der Halbjahreszahlen angehobene Prognose erneut bestätigt. Diese sieht für das Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtumsatz von mehr als 142 Mio. EUR und eine EBIT-Marge um 30 Prozent vor. Anstehende Termine: 23.10.2023 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss ATOSS Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 15.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software AG Christof Leiber / CFO Rosenheimer Straße 141 h D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 – 0 Fax: +49 (0) 89 4 27 71 – 100 investor.relations@atoss.com

