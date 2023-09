Grand City Properties S.A. - Bodenbildung macht Mut

Nach dem Kursverfall der letzten zwei Jahre von 24 EUR auf 6 EUR hat die Grand City-Aktie die letzten Monate zur Ausprägung einer unteren Umkehr genutzt. Entscheidend in Sachen „Bodenbildung“ war dabei der Spurt über den Kreuzwiderstand aus den verschiedenen Hochpunkten bei 8,01/8,33 EUR sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 8,15 EUR; siehe Chart). „Volume goes with the trend“, so lautet eine der ältesten Tradingweisheiten schlechthin. An dieser Stelle wird es interessant, denn die beschriebene Trendwende wird durch einen Abwärtstrendbruch sowie eine Bodenbildung im Verlauf des OBV-Volumenindikators bestätigt. Zusätzlicher Rückenwind kommt von Seiten des trendfolgenden MACD, der im Wochenbereich positiv zu interpretieren ist und auf Monatsbasis gerade an einem neuen Einstiegssignal arbeitet. Das kalkulatorische Kursziel – abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr – lässt sich auf gut 10 EUR taxieren. Perspektivisch halten wir also wieder zweistellige Notierungen für möglich. Ein Kursanstieg über die Lows des 4. Quartals 2022 (8,63/8,67 EUR) würde für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter unserer konstruktiven Charteinschätzung sorgen. Als Stop-Loss ist indes der o. g. ehemalige Kreuzwiderstand bei gut 8 EUR prädestiniert.

Grand City Properties S.A. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Grand City Properties S.A.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

