Bayern-Index – Versicherer und MorphoSys beflügeln. Siemens (Energy) bremst noch

In diesen Tagen richten sich die Blicke aus dem In- und Ausland auf Bayern. Die Landtagswahl steht am 08. Oktober an. Zudem herrscht in den kommenden zwei Wochen der Ausnahmezustand in München. Es ist Oktoberfestzeit. Die meisten Investoren haben Bayern ohnehin immer auf dem Radar. Unternehmen wie Allianz, BMW, Münchener Rück., Puma, Rational und Siemens vertreiben ihre Produkte auf der ganzen Welt und sind entsprechend bekannt. 25 börsennotierte bayerische Konzerne sind im BAIX – Bayerischer Aktienindex, zusammengefasst. Die Kursentwicklung seit Jahresbeginn kann sich sehen lassen.

Versicherungstitel profitierten unter anderem vom Zinsanstieg im laufenden Jahr. Dies spiegelte sich in einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktien von Allianz und Münchener Rück wider. Die beiden Titel repräsentieren aktuell rund ein Drittel des Index. BMW und Infineon schnitten seit Jahresbeginn ebenfalls besser ab als der DAX®. Unternehmen aus der zweiten Reihe wie Atoss Software, MorphoSys und Scout24 haben nicht zuletzt durch gute Nachrichten und Geschäftszahlen auf sich aufmerksam gemacht.

Allerdings gab es auch eine Reihe von Unternehmen, die dem Tempo von Allianz und MorphoSys noch nicht folgen konnten. Siemens Energy steckt in einer größeren Restrukturierung. Zudem mussten zuletzt hohe Rückstellungen für Garantieleistungen gebildet werden. Dies belastete nicht nur die Aktie von Siemens Energy sondern auch den Anteilsschein des Großaktionärs und Indexschwergewicht Siemens. Das Geschäftsjahr beider Unternehmen endet im September. Die eingeleiteten Maßnahmen könnten sich also im Zahlenwerk von Geschäftsjahr 2023/24 positiv widerspiegeln. Der neue Chef von ProSiebenSat.1 Bert Habets hat größere Stellenstreichungen angekündigt. Dennoch verlor die Aktie seit Jahresbeginn über 16 Prozent. Im Bereich von 7 Euro scheint zunächst ein Boden gefunden. Für die im Index enthaltenen Titel gilt: Sie verfügen zumeist über eine starke Marktposition und haben Wachstumspotenzial. Historische Betrachtungen sind jedoch kein Indiz für künftige Entwicklungen. Hiobsbotschaften oder überraschend gute Nachrichten können schnell zu einem Trendwechseln führen.

Mit einem Index das Risiko breit streuen

Der BAIX – Bayerischen Aktienindex umfasst aktuell 25 notierte Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Bayern haben. Damit ist das Anlagerisiko breit gestreut. Ausgewählt wird aus einem Universum bestehend aus den 40 größten Large Cap (große) Unternehmen, den 50 größten Mid Cap (mittelgroße) Unternehmen und den 30 größten Technologieaktien, die an der Deutschen Börse auf Xetra® gelistet sind. Die Gewichtung der Titel erfolgt nach Streubesitz-Marktkapitalisierung. Allerdings ist die Gewichtung pro Indexbestandteil auf 19 Prozent beschränkt. Die Indexzusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Die Nettoausschüttungen werden zunächst reinvestiert und der regelmäßig ermittelte Dividendenbetrag an den Dividendenbetrag-Zahltagen ausgeschüttet. Das Indexzertifikat nimmt an der Kursentwicklung des BAIX – Bayerischer Aktienindex teil. Dies gilt für beide Richtungen. Steigt der Index, legt der Wert des Indexzertifikats zu. Kommt der Index unter Druck sinkt der Wert des Indexzertifikats.

Beim HVB Flex Invest Zertifikat wird anfänglich nur 50 Prozent in den BAIX – Bayerischen Aktienindex investiert. Die zweite Hälfte wird zunächst sicher und attraktiv verzinst in

einer Barkomponente angelegt. Während des Beobachtungszeitraums wird täglich der jeweilige Schlusskurs des BAIX – Bayerischen Aktienindex betrachtet. Fällt der Index erstmalig

auf Höhe oder unter die Knock-In-Barriere von 90 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag, wird von der Barkomponente in den BAIX – Bayerischen Aktienindex umgeschichtet. Dieses Papier spielt seine Stärken aus, wenn es zu kurzfristigen Rücksetzern kommt. Allerdings kann es auch bei diesem Produkt zu Verlusten kommen, wenn der BAIX – Bayerischer Aktienindex nachhaltig sinkt.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis in Euro FinalerBewertungstag Bemerkung BAIX – Bayerischer Aktienindex Flex Invest Zertifikat HVB87Z* 1.012,50 26.10.2027 Zinssatz 12,5% p.a.; Knock-In-Barriere: 90%** BAIX – Bayerischer Aktienindex Index Zertifikat HVB4BY 100,13 Open End –

* Zeichnungsfrist bis 26.10.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.09.2023: 12:48 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Flex Invest-Zertifikaten und Indexzertifikaten sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

