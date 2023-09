DAX: US-Indizes schwach, DAX auch?

Als am Donnerstag durch vergleichsweise starke Intraday-Kaufimpulse noch ein Ausbruchsszenario an den wichtigsten Handelsplätzen Einzug hielt, zeigten sich die US-Indizes am Freitag allerdings überraschend schwach und könnten einen ebenso holprigen Start in die neue Handelswoche für den DAX erwarten lassen.

Die zu Freitag gerissene Kurslücke im Kursbereich zwischen 15.824 und 15.871 Punkten könnte zunächst einmal Ziel der Bären im Montagshandel werden, darunter findet das heimische Leitbarometer um 15.700 Zählern jedoch relativ schnell eine weitere Unterstützung vor.

Auf der Oberseite würde es jetzt Schlussnotierungen oberhalb von mindestens 16.060 Punkten bedürfen, um zumindest seit den Augusttiefs eine dreiwellige Erholungsbewegung zu ermöglichen. Anschließend könnte sich diese Kursentwicklung in neuerlichen Tiefs in der zweiten Jahreshälfte manifestieren.

Nennenswerte Wirtschaftsdaten in der ersten Tageshälfte sind praktisch Mangelware, erst am Nachmittag werden die USA Zahlen zum NAHB-Hausmarktindex per September und die Nettokapitalzuflüsse aus Juli um 22:00 Uhr präsentieren.