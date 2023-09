Erholungsversuch scheitert | Tesla | Autos | Clorox

Vor der Tagung der US-Notenbank an diesem Mittwoch dürften sich die Bullen an der Wall Street zurückhalten. Es gibt Bedenken, dass der 2024 dot von 4,6% auf 4,8% oder 5% angehoben werden könnte. Dies wäre ein Signal, dass sich der Zeitpunkt der ersten Zinssenkungen weiter verschieben könnte. Im Fokus stehen außerdem die Aktien von Tesla. Goldman Sachs senkt die Ertragsziele für 2023 und 2024. Bei GM, Ford und Stellantis setzen sich die Streiks der UAW-Autogewerkschaft ungebrochen fort.



00:00 - Intro

00:15 - Überblick

00:57 - Geldpolitik | Tagung der FED

02:45 - Fazit zur 1. September-Hälfte | Saisonale Trends

03:22 - Börsengänge: Arm, Instacart, Klaviyo

04:39 - Liquidität | Aktienrückkäufe

05:36 - Ausblick heute (u.a. Wirtschaft, Oracle)

06:17 - Wochenausblick: Notenbanktagungen, PMI, FedEx u.a.

08:00 - Streik bei Autogiganten | Tesla

09:45 - Apple | Clorox

11:27 - Visa | Micron

12:15 - Disney

13:30 - Meldungen zu China | Chinesische Wirtschaft

15:08 - World of Trading in Frankfurt



