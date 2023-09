Marktführer mit Aufholpotenzial: Die Nike-Aktie als Top-Turnaround-Kandidat 2023/24!

Selbstverständlich hat das aktuelle Jahr noch etwas über drei Monate, bis es zu Ende geht. Und in dieser Zeitspanne ist sicherlich gerade an der Börse immer eine Menge möglich. Womit auch die derzeit etwas angeschlagene Nike-Aktie (866993) natürlich noch die Chance hat, einen Teil ihrer diesjährigen Verluste wieder wettzumachen.

Dies sollte meiner Ansicht nach aber vor allem längerfristig ein wohl durchaus realistisches Szenario darstellen. Denn die Durststrecke der Nike-Papiere ist in meinen Augen keinen allzu großen Verwerfungen geschuldet. Blicken wir daher einmal auf die aktuelle Situation und die Zukunftsaussichten des Sportartikelherstellers.

Unangefochtener Marktführer

Nike ist weltweit bestens aufgestellt und kann sich damit brüsten, mit einem Anteil von 17 % die Nummer 1 der Branche darzustellen. Zum Vergleich: Mitrivale Adidas (WKN: A1EWWW) kann hier nur einen Anteil von 9 % für sich beanspruchen. Insbesondere bei Sportschuhen ist Nike mit einem Weltmarktanteil von 27 % hervorragend aufgestellt.

Im Geschäftsjahr 2023, welches bei Nike bereits am 31.05.2023 endete, konnte mit 51,2 Mrd. US-Dollar ein neuer Rekordumsatz erzielt werden. Doch beim Nettogewinn sehen wir mit 5,07 Mrd. US-Dollar ein um 16 % niedrigeres Ergebnis als ein Jahr zuvor. So war leider auch die Nettomarge mit 9,9 % etwas unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt von 10,6 % angesiedelt.

Dass Nike im letzten Jahr etwas weniger verdient hat, ist unter anderem folgendem Umstand geschuldet. Nachdem nämlich die Lager aufgrund Lieferkettenprobleme immer leerer wurden, stapelten sich die Waren förmlich, als die Containerschiffe aus Asien quasi alle hintereinander eintrafen. So musste Nike zuletzt vermehrt auf Rabatte setzen, um den Kunden die Produkte aus der Vorsaison irgendwie schmackhaft zu machen.

Wie ist die aktuelle Situation?

Warum die Nike-Aktie weiterhin schwächelt, ist leicht erklärbar. Denn bereits rund 14 % der gesamten Einnahmen werden mittlerweile in China erzielt. Doch dass sich dort die Wirtschaft etwas langsamer erholt als erwartet, verunsichert verständlicherweise nun die Investoren. Zusätzlich waren aber auch die Kunden in den USA etwas zurückhaltender beim Kauf von Nike-Artikeln.

Aber es gibt auch Positives zu berichten. Beispielsweise konnte Nike seine Internetverkäufe deutlich steigern. Der Onlineabsatz hat sich so gegenüber dem Niveau von vor der Coronapandemie nämlich mittlerweile verdreifacht. Ein weiteres Ziel ist es, immer mehr Waren über eigene Filialen zu verkaufen. Aber schon jetzt liegt der Verkaufsanteil von Großhändlern bei nur noch 56 %.

Der Grund dafür liegt auf der Hand. Nike will damit selbstredend eine höhere Gewinnmarge erreichen. Aus diesem Grund möchte man auch die Preise weiter anheben. Übrigens konnte das Unternehmen auch seine Lagerbestände bis heute wieder deutlich abbauen.

Ein kleiner Ausblick

Die Aussichten für Nike sind alles in allem relativ positiv. Denn laut den Experten von MarketScreener soll im laufenden Geschäftsjahr der Nettogewinngewinn schon wieder deutlich zulegen. Gleiches gilt hier auch für die Umsatzerlöse. Und bereits 2025 sollen sowohl beim Umsatz als auch beim Nettoergebnis neue Bestmarken erreicht werden.

Wenn diese Entwicklung eintritt, könnte dies meines Erachtens auch der Aktie von Nike wieder neuen Antrieb geben. Diese notiert mit 96,26 US-Dollar (15.09.2023) derzeit immer noch 46 % unter ihrem Allzeithoch vom November 2021 und 19 % tiefer als Anfang Januar. Beim aktuellen KGV sehen wir zwar einen Wert von 26, doch diesen würde ich nicht als zu hoch einstufen, da bei den Nike-Papieren in den letzten Jahren auch Werte zwischen 30 und 62 keine Seltenheit waren.

Betrachte ich mir die Datenlage, so sehe ich für die Nike-Aktie aktuell wesentlich mehr Chancen als Risiken. Auf ihrem niedrigen Kursniveau ist sie für mich zudem einer der Top-Turnaround-Kandidaten für die nächsten 15 Monate. Die Frage ist hier also nicht, ob, sondern wann sie wieder nach oben durchstartet.

