NVIDIA - Sell on good News!

Ende August präsentierte NVIDIA bombastische Quartalszahlen und einen bombastischen Ausblick. Wer die Aktie auf Basis dieser Nachrichten kaufte, hat mittlerweile ein kleines Problem. Ausgehend vom Hoch bei 502,66 USD hat der Kurs gut 60 USD nachgegeben. Allein am Freitag verlor die Aktie 3,69 % und fiel dabei auch unter den Support bei 452 USD zurück.

Auf diesem Support hatten die Bullen in der letzten Woche noch die Hoffnung, dass die Aktie nach oben durchstarten und damit noch einmal in Richtung Allzeithoch laufen kann. Diese Hoffnungen muss man mit den Verlusten vom Freitag zunächst begraben. Gänzlich chancenlos sind die Käufer natürlich nicht, zum jetzigen Zeitpunkt aber müsste eine kleine Bodenformation und ein nachhaltiger Kursausbruch über ca. 467 USD her, um diese wieder in eine gute Position zu bringen.

Die Warnungen kamen zur rechten Zeit

Die aktuellen Kursverluste in der NVIDIA-Aktie kommen jedoch nicht überraschend. Bereits mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen und der anschließenden Reaktion am Markt gab es erste Warnungen. Diese haben wir auf stock3 mehrfach aufgegriffen. So lautete die Headline der letzten Analyse, dass man die NVIDIA-Aktie nicht mehr blind kaufen sollte.

Diese Warnungen muss man jedoch ins rechte Licht rücken. Kurzfristig ist die Aktie zwar angeschlagen, mittelfristig dominieren aber immer noch die Käufer das Geschehen. In diesem Zusammenhang ist der Preisbereich bei 410-400 USD wichtig. Ein Test der dortigen Unterstützungszone wäre möglich. Spätestens hier sollten die Käufer aber zurückkehren, will man eine größere Korrektur verhindern. Ein Ausbruch unter 400 USD mit anschließenden Pullback und späteren neuen Tiefs könnte sogar einen mittelfristig bärischen Trend oder zumindest eine größere Korrektur einleiten.

Von einem solchen Szenario ist die Aktie momentan aber noch relativ weit entfernt. Solange es kurzfristig keine kleine Bodenbildung gibt, bleibt die Ampel kurzfristig aber auf Gelb. Dies könnte auch in der laufenden Woche zu neuen Tiefs führen. Bedingt durch den korrektiven Charakter der aktuellen Abwärtsbewegung sind die Käufer jedoch nicht abzuschreiben.

Fazit: Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 439 USD zwängt sich mir in der NVIDIA-Aktie momentan kein direkter Kauf auf. Die Aktie ist übergeordnet zwar weiterhin in einem Bullenmarkt unterwegs, könnte kurzfristig jedoch weiter korrigieren. Kurzfristig würde ich der NVIDIA-Aktie ein „Verkaufen“ verpassen, mittelfristig weiterhin ein „Hold“.

