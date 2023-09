TELADOC HEALTH - Aktie schon wieder am Jahrestief

Teladoc Health Inc. - WKN: A14VPK - ISIN: US87918A1051 - Kurs: 21,200 $ (NYSE)

Ende August äußerte sich Renato Leggi, Portfoliomanager von Ark Invest und Kollege von Cathie Wood, positiv zu KI-Software-Titeln. Nach dem Hype der KI-Hardware-Aktien jetzt gute Chancen bei den KI-Software-Titeln. Speziell nannte er in dem dem CNBC-Interview den Cloud-Kommunikationsplattform-Betreiber Twilio sowie den Telemedizin-Dienstleister Teladoc Health, dieser hätte "beste Chancen, das Rückgrat der Gesundheitsinformationen in den USA zu werden". Der Aktienkurs entwickelt sich allerdings in eine andere Richtung.

Die Bären bestätigen "ihr" Signal

Das Chartbild spricht eine recht eindeutige Sprache: Innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends wurde eine mehrmonatige Seitwärtskonsolidierung nach unten hin aufgelöst. Der Rücklauf an das Ausbruchslevel (dicke grüne Linie) wird jetzt wieder abverkauft. Damit könnte der Wert weiter bis 19,15 - 19,60 oder sogar 16,50 - 16,80 USD fallen.

Eine Rückkehr über den EMA50 sowie 24,50 USD hingegen würde eine Erholungswelle zum EMA200 und den Abwärtstrendlinien ermöglichen. Erst mit Kursen oberhalb von 28,50 USD würden hier prozyklische Kaufsignale entstehen.

Fazit: Das jüngste Verkaufssignal wurde bestätigt, die Bären hätten jetzt leichtes Spiel, die Aktie von Teladoc Health auf neue Tiefs zu schicken. Wer hier auf der Long-Seite agieren möchte, sollte weiterhin Trendwendemuster und eine Rückkehr über wichtige Preiszonen abwarten.

Teladoc Health Inc.

Auch interessant:

CECONOMY - Aktie crasht an zentralen Support

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)