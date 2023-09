Trading-Chance Microsoft: Steilvorlage für die Short-Seller!

Werbung

Erst vor knapp drei Wochen hatten wir in der Trading-Chance einen Long-Trade auf Microsoft vorgestellt, der auf dem Test einer charttechnischen Schlüsselzone basierte. Die hat zwar gehalten und hält immer noch. Aber das Chartbild sendet Signale, die andeuten, dass sich das jetzt ändern könnte. Eine Trading-Chance Short.

Die Erwartungen an die Microsoft-Aktie waren im Sommer gewaltig. Dementsprechend trieben die Anleger den Kurs kurzzeitig sogar über das vorherige Rekordhoch aus dem Herbst 2021. Doch dann kamen Enttäuschungen … und mit ihnen die Korrektur:

Zwei „Evening Stars“ nacheinander – ein markantes Warnsignal

Zunächst konnte die Ende Juli vorgelegte Quartalsbilanz des Software-Riesen nicht überzeugen, die Aktie rutschte ab. Danach setzte man darauf, dass starke Zahlen des KI-Zugpferds Nvidia auch Microsoft nach oben ziehen würden. Aber auch das passierte nicht. Es gelingt zwar trotzdem bislang, den Kurs über der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bei derzeit 323 US-Dollar und der horizontalen Supportzone 311,55 zu 315,95 US-Dollar zu halten. Aber in den vergangenen sechs Handelstagen hat sich im Candlestick-Chart ein ungewöhnliches Szenario herausgebildet, das andeutet, dass diese Stabilität nicht mehr lange vorhalten könnte.

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen im Chart, dass wir hier zweimal nacheinander die Dreier-Kombination aus einer weißen Kerze, einem darüber liegenden Doji und einer roten Kerze sehen. Zusammen bilden solche drei Keren einen sogenannten „Evening Star“, deutsch Abendstern. Ein Warnsignal, dass den Bullen Geld, Zuversicht oder beides ausgeht.

Für flexible, eher kurzfristig ausgerichtete Trader wäre das Anlass genug, den gerade erst am 30. August vorgestellten und aktuell +/-0 notierenden Long-Trade glattzustellen und mit einem Stop Loss knapp über den beiden Dojis auf die Short-Seite zu drehen. Wer mittelfristig denkt und handelt, könnte zwar auch abwarten, ob diese mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei 323 US-Dollar bricht, aber risikofreudige Trader dürften angesichts eines solchen, sehr selten auftretenden doppelten „Evening Star“ wohl direkt aktiv werden. Dafür stellen wir das folgende Short-Zertifikat vor:

Switch auf die Short-Seite mit eng platziertem Stop Loss

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 401,716 US-Dollar, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 4,5. Den Stop Loss würden wir bei 345 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0660 einem Kurs von ca. 5,25 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Microsoft lautet UL0VCM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 340,86 US-Dollar, 351,47 US-Dollar, 366,78 US-Dollar

Unterstützungen: 323,00 US-Dollar, 317,25 US-Dollar, 315,95 US-Dollar, 311,55 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Microsoft

Basiswert Microsoft WKN UL0VCM ISIN DE000UL0VCM7 Basispreis 401,716 US-Dollar K.O.-Schwelle 401,716 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 4,5 Stop Loss Zertifikat 5,25 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

