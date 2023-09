KLA: Die Rallye ist am Ende

Nachdem sich die Aktie von KLA im Zeitraum zwischen dem 10. Oktober und 31. Juli im Wert auf 520,00 US-Dollar verdoppelt hatte und zeitgleich auch das Verlaufshoch aus Anfang 2022 geknackt werden konnte, scheint die Rallye an ihre Grenzen gestoßen zu sein. Hinweise hierauf liefern nämlich ein kürzlich etabliertes Doppelhoch und die neuerlichen Rücksetzer aus der abgelaufenen Handelswoche. Sollte sich diese Entwicklung in dieser Form weiter fortsetzen, könnte es sogar bald zu einem Aufwärtstrendbruch und einer längeren Konsolidierung kommen.

2022‘er Hochs stützen

Um konsistente Verkaufssignale bei KLA zu erhalten, sollte mindestens ein Kursrutsch unter 429,46 US-Dollar einsetzen. In diesem Szenario würden dann Abschlagsrisiken zunächst auf 401,45 und darunter 355,88 US-Dollar sichtlich zunehmen. Dann könnte auch ein offenes Short-Investment auf diesen Wert abgeschlossen werden. Auf der Oberseite bleibt das Kurspotenzial zunächst auf den EMA 50 bei 474,57 US-Dollar beschränkt. Erst darüber würden die Chancen auf einen erneuten Anstieg an die aktuellen Hochs um 520,00 US-Dollar sichtlich zunehmen. Die Entwicklung der Aktie sollte demnächst also engmaschiger verfolgt werden.