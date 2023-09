MODERNA - Immer noch Finger weg?

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 104,140 $ (Nasdaq)

Turbo Short auf Moderna - WKN: MB7TE6 - ISIN: DE000MB7TE61 - Kurs: 2,410 € (Morgan Stanley)

Die Moderna-Aktie markierte im August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 497,49 USD. Danach geriet der Wert massiv unter Druck. Erst im Bereich des 38,2% Retracements der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch bei 118,13 USD kam es ab März 2022 zu einem großen Stabilisierungsversuch. Innerhalb dieses Versuchs kratzt die Aktie sogar am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und markierte ein Hoch bei 217,25 USD, scheiterte aber an diesem Trend.

Am 01. August fiel der Wert unter die Unterstützungszone um 118,13-115,61 USD. Damit kam es zu einem klaren Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung seit August 2021.

Ich bin in meinem Musterdepot „Active Trading“, das Bestandteil von stock3 Trademate ist, seit 01. August 2023 im Short-Hebelzertifikat DE000MB7TE61 investiert. Am 07. August zog ich nach einem Anstieg des Zertifikats um 50,00 % mit einem Verkauf von 2/3 der Position das investierte Kapital aus dem Trade ab. Seitdem ist nur noch der Gewinn investiert. Diese Position liegt aktuell 40,12 % über Einstand.

In einem ersten Schritt fiel der Wert auch auf die Unterstützungszone um 95,21 USD zurück. Danach erholte er sich wieder an die Zone um 115,61-118,13 USD. Gestern fiel der Wert zum wiederholten Male von dieser Zone zurück und bildete dabei eine lange schwarze Tageskerze aus.

Verkaufswelle kann noch weiterrollen

Das Chartbild der Moderna-Aktie ist weit von einem bullischen Bild entfernt. Die Aktie könnte in Kürze auf neue Jahrestiefs abfallen. Ein Rückfall unter den Unterstützungsbereich um 95,21 USD wäre ein Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 54,29 USD bis 48,60 USD hindeuten würde.

Ein Anstieg über 118,13 USD würde Potenzial bis 128,98 USD eröffnen. Ein Anstieg über diese Marke würde weiteres Potenzial bis an den EMA 200 bzw. an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch freisetzen, also in den Bereich 134,22-137,20 USD. Erst mit einem Ausbruch auch über diesen Widerstandsbereich ergäbe sich mittelfristig größeres Potenzial.

Fazit: Die Moderna-Aktie ist in Bärenhand. Und aktuell sind kaum Anzeichen vorhanden, dass sich dies bald ändert. Vielmehr deutet sich eine weitere Kurshalbierung an.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)