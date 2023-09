AKTIE IM FOKUS: Talanx von Kapitalerhöhung belastet - Schlusslicht im MDax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Talanx hat die Anleger am Mittwoch mit einer Kapitalerhöhung auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktien des Versicherungskonzerns sackten gegen Mittag als Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Werte um 7,2 Prozent auf 61,05 Euro ab. Damit korrigierten die Papiere nach ihrem Rekord vom Vortag nun unter die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend. Allerdings hatte Talanx zuletzt auch einen starken Lauf: Nach dem Zwischentief bei 38,80 Euro Ende März kannten die Aktien fast nur noch den Weg nach oben und haben seitdem immer noch fast 60 Prozent an Wert gewonnen.

Bereits am Dienstagabend hatte Talanx berichtet, mit einer Kapitalerhöhung rund 300 Millionen Euro von Investoren eingesammelt zu haben und sich so mehr Spielraum für weitere Übernahmen und ein Geschäftswachstum aus eigener Kraft zu verschaffen. 4,88 Millionen neuen Aktien hatte Talanx ausschließlich bei institutionellen Anlegern zu einem Preis von 61,50 Euro je Stück platziert, also 4,30 Euro unter dem Schlusskurs des Vortages. Etwa auf dieses Kursniveau sind die Anteilsscheine nun gefallen.

Die bisherigen Aktionäre hatten kein Bezugsrecht erhalten, die Kapitalerhöhung verwässert also den Wert ihrer Anteile. Der Talanx-Mehrheitsaktionär HDI hatte zudem weitere 1,62 Millionen Aktien zu denselben Konditionen platziert, was den Anteil an Talanx von 78,9 auf 76,7 Prozent senkt. Der Anteil der Talanx-Aktien in Streubesitz wird wiederum durch beide Schritte von 21,1 auf 23,3 Prozent nach oben getrieben.

Parallel zur Kapitalerhöhung bestätigte Talanx seine Geschäftsprognosen. Für das laufende Jahr peilt das Management demnach weiter einen Überschuss von mehr als 1,4 Milliarden Euro an und will eine Dividende von mehr als 2 Euro je Aktie an die Anteilseigner ausschütten. Bis zum Jahr 2025 soll der Gewinn auf 1,6 Milliarden Euro steigen. Die positiven Effekte aus der Übernahme des Geschäfts von Liberty Mutual in Lateinamerika seien darin noch nicht enthalten, hieß es./niw/ag/stk