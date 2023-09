ANALYSE-FLASH: Jefferies bewertet LVMH nun mit 'Hold' - Ziel 780 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat sich in der Luxusgüterbranche neu aufgestellt. LVMH werden un bei einem Kursziel von 780 Euro mit "Hold" eingestuft (zuvor "Buy", Ziel 960 Euro. Alleine aufgrund seiner schieren Größe werde sich LVMH wohl in den kommenden Monaten besser schlagen als die Branche, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Kursentwicklung ist er aber eher langfristig optimistisch. Zunächst dominiere die Unsicherheit über die Kauflaune der Kunden aus den USA und Europa zu höheren Preisen und die Rückkehr chinesischer Käufer./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 12:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2023 / 19:01 / ET

