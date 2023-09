EQS-DD: CECONOMY AG: Convergenta Invest GmbH, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.09.2023 / 16:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Convergenta Invest GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Jürgen Nachname(n): Kellerhals Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

CECONOMY AG

b) LEI

5299001X9L42HXEBCZ51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007257503

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2.04 EUR 255.00 EUR 2.04 EUR 403.92 EUR 2.04 EUR 2817.24 EUR 2.04 EUR 3600.60 EUR 2.04 EUR 7996.80 EUR 2.04 EUR 41269.20 EUR 2.04 EUR 1499.40 EUR 2.04 EUR 1491.24 EUR 2.04 EUR 813.96 EUR 2.04 EUR 1368.84 EUR 2.04 EUR 5261.16 EUR 2.05 EUR 3480.90 EUR 2.05 EUR 25046.90 EUR 2.05 EUR 647.80 EUR 2.05 EUR 3421.45 EUR 2.05 EUR 2882.30 EUR 2.05 EUR 1640.00 EUR 2.05 EUR 1053.70 EUR 2.05 EUR 57324.15 EUR 2.048 EUR 3010.56 EUR 2.05 EUR 420.25 EUR 2.05 EUR 3569.05 EUR 2.06 EUR 6180.00 EUR 2.06 EUR 1102.10 EUR 2.06 EUR 4120.00 EUR 2.06 EUR 824.00 EUR 2.06 EUR 824.00 EUR 2.06 EUR 2383.42 EUR 2.06 EUR 824.00 EUR 2.06 EUR 12318.80 EUR 2.06 EUR 1223.64 EUR 2.06 EUR 148.32 EUR 2.06 EUR 125.66 EUR 2.058 EUR 1652.57 EUR 2.06 EUR 824.00 EUR 2.06 EUR 461.44 EUR 2.078 EUR 671.19 EUR 2.08 EUR 2766.40 EUR 2.08 EUR 4160.00 EUR 2.08 EUR 1310.40 EUR 2.08 EUR 8286.72 EUR 2.08 EUR 2412.80 EUR 2.08 EUR 24.96 EUR 2.08 EUR 5364.32 EUR 2.08 EUR 31.20 EUR 2.08 EUR 47.84 EUR 2.08 EUR 5364.32 EUR 2.08 EUR 738.40 EUR 2.074 EUR 10.37 EUR 2.076 EUR 3209.50 EUR 2.08 EUR 17646.72 EUR 2.08 EUR 1179.36 EUR 2.08 EUR 7585.76 EUR 2.08 EUR 6188.00 EUR 2.08 EUR 2038.40 EUR 2.08 EUR 582.40 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.088 EUR 10546.49 EUR 2.09 EUR 5806.02 EUR 2.074 EUR 4649.91 EUR 2.078 EUR 953.80 EUR 2.082 EUR 7472.30 EUR 2.084 EUR 14742.22 EUR 2.086 EUR 18371.40 EUR 2.05 EUR 1207.45 EUR 2.05 EUR 29468.75 EUR 2.05 EUR 15139.25 EUR 2.05 EUR 3441.95 EUR 2.05 EUR 815.90 EUR 2.05 EUR 5740.00 EUR 2.05 EUR 820.00 EUR 2.05 EUR 820.00 EUR 2.05 EUR 820.00 EUR 2.05 EUR 820.00 EUR 2.05 EUR 362.85 EUR 2.05 EUR 820.00 EUR 2.05 EUR 820.00 EUR 2.05 EUR 1640.00 EUR 2.05 EUR 5442.75 EUR 2.05 EUR 258.30 EUR 2.046 EUR 716.10 EUR 2.048 EUR 8192.00 EUR 2.05 EUR 7728.50 EUR 2.05 EUR 820.00 EUR 2.05 EUR 1422.70 EUR 2.05 EUR 12265.15 EUR 2.05 EUR 2908.95 EUR 2.056 EUR 2084.78 EUR 2.058 EUR 7231.81 EUR 2.062 EUR 10310.00 EUR 2.066 EUR 2094.92 EUR 2.068 EUR 7266.95 EUR 2.07 EUR 6063.03 EUR 2.074 EUR 19734.11 EUR 2.08 EUR 15914.08 EUR 2.05 EUR 3054.50 EUR 2.052 EUR 1491.80 EUR 2.06 EUR 11354.72 EUR 2.064 EUR 10538.78 EUR 2.072 EUR 6245.01 EUR 2.044 EUR 3577.00 EUR 2.046 EUR 2117.61 EUR 2.048 EUR 15083.52 EUR 2.05 EUR 44507.55 EUR 2.052 EUR 8811.29 EUR 2.054 EUR 17442.57 EUR 2.056 EUR 8645.48 EUR 2.04 EUR 140.76 EUR 2.042 EUR 2203.32 EUR 2.044 EUR 202.36 EUR 2.046 EUR 270.07 EUR 2.048 EUR 3135.49 EUR 2.05 EUR 7980.65 EUR 2.05 EUR 1025.00 EUR 2.05 EUR 2767.50 EUR 2.05 EUR 6316.05 EUR 2.05 EUR 1707.65 EUR 2.05 EUR 414.10 EUR 2.05 EUR 820.00 EUR 2.05 EUR 1986.45 EUR 2.05 EUR 2660.90 EUR 2.05 EUR 2849.50 EUR 2.05 EUR 717.50 EUR 2.05 EUR 717.50 EUR 2.05 EUR 717.50 EUR 2.05 EUR 717.50 EUR 2.05 EUR 19546.75 EUR 2.05 EUR 36451.05 EUR 2.042 EUR 2683.19 EUR 2.05 EUR 1754.80 EUR 2.05 EUR 118.90 EUR 2.05 EUR 3421.45 EUR 2.05 EUR 3503.45 EUR 2.04 EUR 5059.20 EUR 2.078 EUR 471.71 EUR 2.08 EUR 2805.92 EUR 2.08 EUR 2468.96 EUR 2.08 EUR 3328.00 EUR 2.08 EUR 10651.68 EUR 2.08 EUR 832.00 EUR 2.08 EUR 832.00 EUR 2.08 EUR 563.68 EUR 2.08 EUR 12170.08 EUR 2.08 EUR 832.00 EUR 2.08 EUR 832.00 EUR 2.08 EUR 1177.28 EUR 2.08 EUR 688.48 EUR 2.08 EUR 540.80 EUR 2.08 EUR 35794.72 EUR 2.08 EUR 3993.60 EUR 2.074 EUR 829.60 EUR 2.076 EUR 2264.92 EUR 2.08 EUR 946.40 EUR 2.08 EUR 832.00 EUR 2.08 EUR 8136.96 EUR 2.08 EUR 1114.88 EUR 2.08 EUR 5002.40 EUR 2.08 EUR 1324.96 EUR 2.08 EUR 399.36 EUR 2.008 EUR 2208.80 EUR 2.01 EUR 2048.19 EUR 2.014 EUR 29225.15 EUR 2.018 EUR 6897.52 EUR 2.02 EUR 15275.24 EUR 2.02 EUR 18333.52 EUR 2.004 EUR 3196.38 EUR 2.006 EUR 1504.50 EUR 2.012 EUR 3136.71 EUR 2.016 EUR 18970.56 EUR 2.03 EUR 6897.94 EUR 2.026 EUR 1651.19 EUR 2.028 EUR 10178.53 EUR 2.048 EUR 4474.88 EUR 2.05 EUR 4579.70 EUR 2.054 EUR 13351.00 EUR 2.058 EUR 2062.12 EUR 2.062 EUR 11345.12 EUR 2.064 EUR 16722.53 EUR 2.068 EUR 2072.14 EUR 2.07 EUR 1053.63 EUR 2.07 EUR 11229.75 EUR 2.07 EUR 8280.00 EUR 2.07 EUR 2436.39 EUR 2.07 EUR 1656.00 EUR 2.07 EUR 9385.38 EUR 2.07 EUR 3587.31 EUR 2.07 EUR 120.06 EUR 2.07 EUR 1960.29 EUR 2.07 EUR 1177.83 EUR 2.07 EUR 734.85 EUR 2.07 EUR 1177.83 EUR 2.07 EUR 1177.83 EUR 2.07 EUR 1177.83 EUR 2.07 EUR 1177.83 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 1177.83 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 1177.83 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 1177.83 EUR 2.07 EUR 803.16 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 1177.83 EUR 2.07 EUR 1177.83 EUR 2.07 EUR 2500.56 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 7118.73 EUR 2.07 EUR 6017.49 EUR 2.07 EUR 3429.99 EUR 2.07 EUR 828.00 EUR 2.07 EUR 1656.00 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 550.62 EUR 2.07 EUR 1656.00 EUR 2.07 EUR 1289.61 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 1250.28 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.07 EUR 10196.82 EUR 2.044 EUR 3462.54 EUR 2.052 EUR 5130.00 EUR 2.056 EUR 7200.11 EUR 2.06 EUR 2064.12 EUR 2.07 EUR 2074.14 EUR 2.07 EUR 320.85 EUR 2.07 EUR 8280.00 EUR 2.07 EUR 289.80 EUR 2.07 EUR 1035.00 EUR 2.078 EUR 1011.99 EUR 2.08 EUR 11510.72 EUR 2.08 EUR 1824.16 EUR 2.08 EUR 2606.24 EUR 2.08 EUR 7529.60 EUR 2.08 EUR 603.20 EUR 2.08 EUR 832.00 EUR 2.08 EUR 305.76 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 832.00 EUR 2.08 EUR 2818.40 EUR 2.08 EUR 2974.40 EUR 2.08 EUR 401.44 EUR 2.08 EUR 4413.76 EUR 2.08 EUR 742.56 EUR 2.08 EUR 1121.12 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 2479.36 EUR 2.08 EUR 501.28 EUR 2.08 EUR 832.00 EUR 2.08 EUR 1664.00 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 403.52 EUR 2.08 EUR 484.64 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 2080.00 EUR 2.08 EUR 1156.48 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.074 EUR 12238.67 EUR 2.076 EUR 1972.20 EUR 2.08 EUR 334.88 EUR 2.08 EUR 7621.12 EUR 2.08 EUR 832.00 EUR 2.08 EUR 6160.96 EUR 2.08 EUR 39599.04 EUR 2.08 EUR 1664.00 EUR 2.08 EUR 1343.68 EUR 2.08 EUR 1237.60 EUR 2.08 EUR 6021.60 EUR 2.08 EUR 1040.00 EUR 2.08 EUR 832.00 EUR 2.08 EUR 2013.44 EUR 2.08 EUR 4024.80 EUR 2.08 EUR 1173.12 EUR 2.08 EUR 940.16 EUR 2.08 EUR 1971.84 EUR 2.08 EUR 946.40 EUR 2.08 EUR 1358.24 EUR 2.08 EUR 557.44 EUR 2.08 EUR 2080.00 EUR 2.08 EUR 3754.40 EUR 2.08 EUR 2446.08 EUR 2.08 EUR 2080.00 EUR 2.08 EUR 896.48 EUR 2.08 EUR 2080.00 EUR 2.08 EUR 1087.84 EUR 2.08 EUR 1456.00 EUR 2.08 EUR 3095.04 EUR 2.072 EUR 33363.34 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2.0597 EUR 1365064.1600 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.09.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

