Mosaic: Aktie könnte bald durchstarten

Im Zeitraum zwischen März 2020 und April letzten Jahres war die Mosaic-Aktie von einem Aufwärtstrend geprägt, hierbei ging es von 6,50 auf 79,28 US-Dollar rauf. Seitdem allerdings herrscht eine Korrekturbewegung auf die vorausgegangenen Kursgewinne, diese reichte in den mittleren Bereich der Notierungen aus Sommer 2021 um 33,00 US-Dollar abwärts. Dort versucht sich das Papier nun zu stabilisieren, in den letzten Monaten konnte bereits eine erste Kaufwelle an 42,81 US-Dollar vollzogen werden. Die aktuell kleinere Korrektur wird als bullische Flagge gewertet, wonach eine zweite Kaufwelle erfolgen sollte und das nötige Potenzial für einen Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend entfalten könnte.

Kampf um EMA 200

Aktuell hat das Papier von Mosaic noch mit dem 200-Wochen-Durchschnitt zu kämpfen, ein Ausbruch aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend durch einen Kursanstieg über 40,67 US-Dollar könnte den laufenden Abwärtstrend in den unmittelbaren Fokus der Märkte rücken. Aber erst oberhalb von 43,00 US-Dollar werden weitere Zugewinne an 48,92 und darüber in den Bereich von 54,78 US-Dollar erwartet und würden sich entsprechend gut für ein mittelfristiges Lang-Engagement anbieten. Ein Rutsch unter die Augusttiefs von 88,02 US-Dollar würden unmittelbare Abschlagsrisiken zurück auf die Jahrestiefs von 31,344 US-Dollar auslösen.