ROUNDUP: Talanx sammelt bei Anlegern 300 Millionen Euro ein - Aktie sackt ab

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat nach seinem jüngsten Rekordhoch an der Börse frisches Geld von Investoren eingesammelt. Eine am Dienstagabend angekündigte Kapitalerhöhung brachte 300 Millionen Euro ein, wie das im MDax gelistete Unternehmen kurz vor Mitternacht in Hannover mitteilte. Zudem warf der Mehrheitsaktionär HDI, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, weitere Papiere für 100 Millionen Euro auf den Markt. Dadurch sinkt seine Beteiligung von 78,9 auf 76,7 Prozent, und der Anteil der Aktien in Streubesitz wächst. An der Börse wurden die Neuigkeiten indes mit einem Kursrutsch quittiert.

Die Talanx-Aktie verlor am Mittwoch bis zur Mittagszeit mehr als acht Prozent auf 60,45 Euro. Damit fiel ihr Kurs noch unter den Preis von 61,50 Euro, zu dem der Konzern seine knapp 4,9 Millionen neuen Papiere bei institutionellen Anlegern platzieren konnte. Erst am Montag war der Talanx-Kurs mit 65,85 Euro auf den höchsten Stand seit dem Börsengang im Jahr 2012 geklettert. Die bisherigen Aktionäre hatten bei der Kapitalerhöhung kein Bezugsrecht.

"Wir reagieren damit auf den wiederholt geäußerten Wunsch von Investoren, den Streubesitz der Talanx-Aktie zu erhöhen und die Voraussetzungen für eine verbesserte Handelbarkeit der Aktie zu schaffen", hatte Finanzvorstand Jan Wicke bei der Ankündigung der Kapitalerhöhung laut Mitteilung gesagt. "Unter dem Strich schaffen wir so die Voraussetzung dafür, dass mehr Investoren in unsere Aktie investieren können."

Unterdessen bekräftigte Talanx seine Geschäftsprognosen. Für das laufende Jahr peilt das Management weiterhin einen Überschuss von mehr als 1,4 Milliarden Euro an und will eine Dividende von mehr als 2 Euro je Aktie an die Anteilseigner ausschütten. Bis zum Jahr 2025 soll der Gewinn auf 1,6 Milliarden Euro steigen. Die positiven Effekte aus der Übernahme des Geschäfts von Liberty Mutual in Lateinamerika seien darin noch nicht enthalten, hieß es.

Mögliche weitere Übernahmen sind denkbar. So hieß es vom Unternehmen, dass die neuen Finanzmittel auch die Kapitalausstattung für mögliche weitere Zukäufe und ein Geschäftswachstum aus eigener Kraft erhöhen./stw/knd/mis