Cousins Properties gibt Dividende für das dritte Quartal bekannt

Die amerikanische Cousins Properties Inc. (ISIN: US2227955026, NYSE: CUZ) schüttet am 13. Oktober 2023 eine Dividende in Höhe von 0,32 US-Dollar je Aktie für das dritte Quartal an die Investoren aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record day ist der 4. Oktober 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 1,28 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 5,73 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 22,35 US-Dollar (Stand: 20. September 2023).

Cousins Properties ist 1958 von Tom Cousins in Atlanta, Georgia, gegründet worden. Das Unternehmen operiert als REIT (Real Estate Investment Trust) und besitzt oder verwaltet Büroimmobilien in US-Städten wie Atlanta, Austin, Dallas, Charlotte, Nashville, Tampa oder Phoenix. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 204,32 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 185,68 Mio. US-Dollar), wie am 27. Juli 2023 berichtet wurde. Der FFO je Aktie betrug 0,68 US-Dollar (Vorjahr: 0,70 US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 11,63 Prozent im Minus (Stand: 20. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,4 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de