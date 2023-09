Starbucks steigert die Dividende das 13. Jahr in Folge

Die amerikanische Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, NASDAQ: SBUX) wird am 24. November 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 57 US-Cents je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 10. November 2023.

Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 7,5 Prozent oder 4 Cents. Im März 2010 startete der Konzern erstmalig mit der Zahlung einer Quartalsdividende. Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Zu Beginn lag die vierteljährliche Dividende bei 5 US-Cents.

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,28 US-Dollar ausbezahlt. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 95,16 US-Dollar (Stand: 20. September 2023) 2,40 Prozent.

Der Umsatz von Starbucks betrug im dritten Quartal (2. Juli) des Fiskaljahres 2023 9,17 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,15 Mrd. US-Dollar), wie am 1. August 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,14 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 912,9 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Weltweit betreibt das Unternehmen über 37.000 Läden.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 4,07 Prozent im Minus (Stand: 20. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 109,15 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de