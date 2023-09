MorphoSys - Lackmustest und „Bilderbuch-Konditionen”

Nach einer langen Durststrecke zählt die Morphosys-Aktie in diesem Jahr zu den absoluten Börsenhighflyern auf dem deutschen Kurszettel. Die Trendwende zum Besseren hatten wir an dieser Stelle mehrfach konstruktiv begleitet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 19. April und vom 16. Mai ). Seit dem Low von Ende 2022 hat sich der Titel in der Spitze fast verdreifacht. Grund genug, um die charttechnische Situation erneut auf den Prüfstand zu stellen. Keine Frage: Die dynamische Erholungsbewegung der letzten Monate steht aktuell vor einer wichtigen Bewährungsprobe. Schließlich bilden die Tiefs des Jahres 2016 bei 32,90/33,88 EUR zusammen mit einem Fibonacci-Level (33,07 EUR) sowie dem im Juli 2020 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 33,89 EUR) einen massiven Kreuzwiderstand. Da auch diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) Ermüdungserscheinungen zeigen, sollten Anlegerinnen und Anleger neue Longengagements bis zu einem Befreiungsschlag zurückstellen. Darüber hinaus bieten Discountzertifikate eine spannende Möglichkeit, um einen Teil der aufgelaufenen Gewinne zu sichern und sich insgesamt defensiver aufzustellen. Die Produktkonditionen sind derzeit äußerst interessant (siehe unten).

MorphoSys (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MorphoSys

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

