SAP - Wo könnte die Aktie für einen Einstieg interessant sein?

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 122,800 € (XETRA)

Die SAP-Aktie fiel am 22. September 2023 auf ein Tief bei 79,58 EUR. Danach startete eine starke Rally, die am 30. März 2023 zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch führte.

Am 28. April markierte die Aktie ein Zwischenhoch bei 124,60 EUR. Seitdem kam es zwar mehrmals zu neuen Rallyhochs, aber das Tempo der Aufwärtsbewegung hat deutlich nachgelassen. Die Rally wird von einer oberen Pullbacklinie begrenzt, die heute bei 133,76 EUR verläuft.

Am 08. September näherte sich der Wert dieser Trendlinie zuletzt an. Danach startete eine kurzfristige Abwärtsbewegung. Heute eröffnet die Aktie mit einem Abwärtsgap.

Kaufkurse nahen langsam

Die SAP-Aktie könnte in den nächsten Tagen noch etwas abfallen. Dabei ist ein Rückfall auf den EMA 200 und damit auch auf die untere Begrenzung der Bewegung seit April möglich. Dort sollte die Aktie wieder nach oben drehen und zumindest an die erwähnte obere Pullbacklinie ansteigen. Im Idealfall bricht sie sogar über dieser Trendlinie aus und zieht auf ein neues Allzeithoch bei rund 155 EUR an.

Sollte der Wert allerdings unter den EMA 200 abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 110 EUR oder sogar 105 EUR gerechnet werden.

Fazit: Der aktuelle Abschwung in der SAP-Aktie könnte zu einer mittelfristig chancenreichen Einstiegschance führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)