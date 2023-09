Siemens Healthineers: Medizintechnikgeräte für die Zukunft

Werbung. Medizintechnik verblüfft mich schon seit Kindheitstagen und auch heute noch immer wieder aufs Neue. Diese scheinbare Magie, die hier passiert, wenn z.B. ein Sportunfall passiert ist und abgeklärt werden muss, ob ein Knochen gebrochen ist oder nicht. Es wird eine Röntgenaufnahme gemacht, und binnen weniger Minuten ist die Diagnose klar. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Moderne Medizintechnikapparate können ja noch viel mehr, z.B. Blutströme messen, Tumore erkennen oder mittels Strahlentherapie behandeln. Derzeit werden viele Geräte um Künstliche Intelligenz erweitert, so können sie die Mediziner in der Diagnostik unterstützen – und in Zukunft können sie sicher noch viel mehr.

Lassen Sie mich Ihnen noch eine Geschichte erzählen: Wussten Sie, dass zwei Siemens Healthineers-Mitarbeiter gemeinsam mit einem Universitätsprofessor vom Klinikum Erlangen eine kostengünstige Systemplattform für Magnetresonanztomographie (MRT) entwickelt haben? Ein Meilenstein, da mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zu dieser Technologie hat, die detaillierte Bilder des menschlichen Körpers ohne Röntgenstrahlung erzeugt. Herkömmliche MRT-Geräte wiegen üblicherweise vier Tonnen und mehr, obendrein benötigen sie viel flüssiges Helium für die Kühlung. Die Erfindung des Erlanger Teams, die MRT-Plattform Magnetom Free, kommt mit sehr wenig Helium aus, ist leichter, kompakter und kosteneffizienter als bisherige Geräte. Künstliche Intelligenz unterstützt das System und ermöglicht präzise Diagnosen. Für ihre Entwicklung, die bereits in einigen Ländern im Einsatz ist, wurde das Team für den Deutschen Zukunftspreis nominiert, der im November von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen wird.

Jetzt aber Fokus auf das Unternehmen selbst: Siemens Healthineers ist einer der weltweit führenden Anbieter von Medizintechnikgeräten und konkurriert mit Philips und GE Healthcare. Imaging, sprich bildgebende Geräte für die Radiologie – wie MRT, Röntgen oder Ultraschall –, sind die größte und ertragsstärkste Geschäftssparte von Siemens Healthineers. Sie erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und den Großteil des Gewinns. Ebenfalls auf bildgebende Geräte fokussiert ist die Geschäftssparte Advanced Therapies, die sich auf Geräte für den Einsatz bei Operationen konzentriert. Mit weniger als einem Zehntel des Konzernumsatzes ist die Sparte vergleichsweise klein, aber ebenfalls hochprofitabel.

Die Behandlung von Krebspatienten mittels Strahlentherapie steht im Fokus der vor drei Jahren erworbenen US-Tochter Varian. Sie steuert rund 16 Prozent zum Konzernumsatz bei. Zuletzt enttäuschte Varian jedoch bei der Vorlage des Ergebnisses für das dritte Geschäftsquartal, da der Umsatz lediglich um 6,7 Prozent zulegte und die Marge bezogen auf das bereinigte EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 18,1 auf 12,1 Prozent eingebrochen ist. Wenig erfreulich läuft es hingegen in der Sparte Diagnostics, die Geräte für Labordiagnose entwickelt und vertreibt. Dieses Geschäft boomte während Covid, heute entfällt darauf rund ein Fünftel des Konzernumsatzes, es liefert aber keinen positiven Ergebnisbeitrag.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.