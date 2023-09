EQS-News: Breaking News: Meta Wolf AG investiert in Solar Ceramics, rettet Jobs und investiert in energieintensive Produktion „Made in Germany“

EQS-News: Meta Wolf AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Breaking News: Meta Wolf AG investiert in Solar Ceramics, rettet Jobs und investiert in energieintensive Produktion „Made in Germany“



Norddeutsche Solar Ceramics übernimmt NordCeram Bremerhaven (Photo) von der Steuler-Fliesengruppe – Digitale und ökologische Transformation geplant

Ab 1. April 2024 übernimmt die Norddeutsche Solar Ceramics GmbH das Fliesenwerk NordCeram in Bremerhaven mit neuem Konzept. Bis dahin wird der Standort regulär fortgeführt. NordCeram ist ein führendes Feinsteinzeug Werk in Europa. Die um 200% gestiegenen Energiekosten haben das Werk in eine wirtschaftliche Krise geführt. Die Norddeutsche Solar Ceramics ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten Meta Wolf AG. Die Meta Wolf Gruppe investiert in digitale und ökologische Transformationsprojekte im Bauwesen und hat sich zum Ziel gesetzt, zukunftsfähige Produktionsarbeitsplätze in Deutschland zu erhalten und neu zu schaffen. Dazu fokussiert die Gruppe auf energieintensive Produkte, die unter Einsatz der Meta Wolf Solar Technologie klimaneutral hergestellt werden können. „Am 2. Oktober 1869 wurde die „Actiengesellschaft Norddeutsche Steingutfabrik“ von hanseatischen Bremer Kaufmännern mit 125.000 Reichstalern gegründet und in der Folge durch Innovationen in der Feinsteinkeramik weltberühmt. Diese einzigartige 154-jährige Norddeutsche Erfolgsgeschichte mit Innovationen fortzuschreiben ist unser Ziel“ sagt André Schütz, CFO der Meta Wolf AG, „wir werden die Organisations- und Produktionsprozesse der Norddeutschen Solar Ceramics mit unserem internationalen Team schrittweise digitalisieren, elektrifizieren, dekarbonisieren und dezentralisieren.“ Sandy Möser, CEO Meta Wolf AG, „…wir setzen auf den Schulterschluss mit der Politik, auf deutsche Ingenieurkunst, auf Keramikproduktion „Made in Germany“ und auf die Ablösung von Gas durch Solarenergie und Wasserstoff. Die „grüne Fliese“ aus Bremerhaven klimaneutral zu liefern ist unser ultimatives Ziel. Das internationale Meta Wolf Expertenteam aus IT, Photovoltaik, Elektrik, Keramik und Werksplanungsingenieuren wird die ökologische und digitale Transformation „Made in Bremen“ begleiten“. „Ich bin sehr froh. Wir konnten den Standort Bremerhaven und die meisten Arbeitsplätze retten. Zudem: Eine fantastische Perspektive für die Menschen, die hier am Standort Bremerhaven arbeiten werden. Deutschland braucht mehr Metawölfe, die nicht jammern, sondern anpacken“ freut sich Alexander Lakos, Vorstand der Steuler Fliesengruppe. „O-Ton“ Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der FBG Melf Grantz: „Ich bin sehr erleichtert, dass wir dank der vielen Bemühungen von allen Seiten insgesamt 130 Arbeitsplätze für Bremerhaven erhalten konnten. Die Pläne der Firma Norddeutsche Solar Ceramics, in Bremerhaven künftig „die grüne Fliese“ mit Solar-Energie, statt Gas zu produzieren, fügt sich wunderbar in unser Zukunftskonzept für den Fischereihafen ein. Ich setze darauf, dass so künftig auch noch mehr Arbeitsplätze entstehen, wie uns in den Gesprächen glaubhaft vermittelt wurde.“ „O-Ton" der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation, Kristina Vogt: „Die Entscheidung der Norddeutschen Solar Ceramics, den Standort Bremerhaven zu übernehmen, sichert viele Arbeitsplätze und unterstreicht die Bedeutung einer nachhaltigen Industrieentwicklung für die Region. Es ist ein positives Signal, dass das Unternehmen in digitale und ökologische Transformation investiert und damit den Standort Bremerhaven stärkt und zukunftsfähig macht.“ Über Meta Wolf AG: Die Meta Wolf AG wurde 1995 als erstes Thüringer Technologieunternehmen im Bauwesen an der Frankfurter Börse notiert. Der Fokus liegt auf der digitalen und ökologischen Transformation. Mit Meta Wolf Solar investieren wir in grüne Produktion, in Bauprodukte wie Baustoffe und Baukeramik aber auch in Energiemanagement-Systeme, Solarpanele, Wechselrichter, intelligente Stromzähler, Batterien und Ladesysteme für private, öffentliche und gewerbliche Kunden. Wir investieren dabei in vertikale und horizontale Unternehmen mit dem Ziel, ein internationales Eco-System aus Experten aufzubauen. Wir unterstützen die dezentrale Solar-Stromerzeugung und die Elektrifizierung von Produktionsprozessen zur Erzeugung grüner klimafreundlicher Bauprodukte und CO2-freie wie z.B. Grüner Keramik. Neben der Dekarbonisierung investieren wir in die Digitalisierung der Organisationsprozesse und die Entwicklung von Web3-basierter Prozessautomation. Hier haben wir ein internationales Experten-Team in Hungen, Kranichfeld, Singapur, Bangalore und Guangzhou zusammengestellt. Meta Wolf E-Commerce und Metaverse Technologien können die Effizienz von Vertriebs-, Marketing-, Kommunikations- und Entwicklungsprozessen um 100% steigern. Unser Ziel 2030 ist die Schaffung von 1.000 Jobs. Gleichzeitig einen Rohertrag von bis zu 200 Mio. Euro für unsere Aktionäre zu erzielen und einen einzigartigen Beitrag zur Erreichung von „Net Zero“ im Bauwesen zu leisten: www.metawolf.com Fragen können schriftlich an die Meta Wolf AG, andre.schuetz@metawolf.com bzw. über WhatsApp +65 8299 5154, eingereicht werden. Wir bieten zudem interessierten Journalisten einen Presse-Call am Donnerstag, 28. September 2023 um 11:00 Uhr an. Die Teilnahme kann über folgende Einwahldaten erfolgen: Tel.-Nr.: +49 69 36505 7993 Konferenz-Code: 510372977#

