EQS-News: SPORTTOTAL sichert sich langfristig die Rechte für das 24h-Rennen am Nürburgring und präsentiert neuen Titelpartner

EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation

SPORTTOTAL sichert sich langfristig die Rechte für das 24h-Rennen am Nürburgring und präsentiert neuen Titelpartner



28.09.2023 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SPORTTOTAL sichert sich langfristig die Rechte für das 24h-Rennen am Nürburgring und präsentiert neuen Titelpartner Vertragsverlängerung zur Vermarktung des 24-Rennens am Nürburgring bis 2028

Wesentlicher Umsatz- und Ergebnisbeitrag für die SPORTTOTAL Gruppe gesichert

RAVENOL neuer Titelpartner ab 2024 Köln, 28. September 2023 – Die SPORTTOTAL LIVE GmbH, 100%ige Tochter der SPORTTOTAL AG, hat ihr bereits seit 1999 bestehendes Mandat über die Vermarktung des ADAC 24h-Rennens am Nürburgring vorzeitig bis 2028 verlängert. Damit sichert sich SPORTTOTAL LIVE langfristig eines der bekanntesten Langstreckenrennen der Welt. Neben der werblichen Vermarktung zeichnet SPORTTOTAL LIVE auch für die nationale und internationale Bewegtbildrechtevermarktung verantwortlich und realisiert zusammen mit Partnern Europas größte Motorsport TV-Produktion. Die SPORTTOTAL LIVE wird damit auch zukünftig wesentlich zu Umsatz und Ergebnis der SPORTTOTAL Gruppe beitragen. Im Zuge der Vertragsverlängerung mit dem ADAC Nordrhein e.V. ist es SPORTTOTAL LIVE ebenfalls gelungen, mit dem Schmierstoffhersteller RAVENOL einen neuen Titelpartner für das Rennen zu akquirieren. Die Partnerschaft bezieht sich dabei nicht nur auf die offizielle Namensgebung des prestigeträchtigen Motorsport-Festivals in der legendären „Grünen Hölle“ der Nürburgring-Nordschleife. RAVENOL bringt auch seine große technische Kompetenz ein und wird „Offizieller Schmierstoffpartner“ des 24h-Rennens. Das zunächst auf fünf Jahre angelegte Engagement ergänzt ideal die Aktivitäten von RAVENOL am Nürburgring. Auch für RAVENOL ist die erweiterte Kooperation ein wichtiger Meilenstein. „Mit der Titelpartnerschaft der legendären 24h machen wir unser Engagement in diesem Hotspot der technischen Weiterentwicklung noch sichtbarer”, erklärt Martin Huning, Motorsport Director RAVENOL. „Zahlreiche Teams haben in den vergangenen Jahren den Beweis angetreten, dass unsere Produkte den ultimativen Härtetest bestehen: den Einsatz und sogar den Sieg beim 24h-Rennen am Nürburgring als dem härtesten Rennen der modernsten GTs und Tourenwagen auf der längsten Rennstrecke der Welt. Nun treten wir noch deutlicher als überzeugter Partner dieser Veranstaltung und ihrer Protagonisten auf.“ „Wir freuen uns sehr, mit RAVENOL einen neuen Titelpartner gefunden zu haben, der technische Kompetenz mit einem großen Herz für den Motorsport kombiniert“, freut sich 24h-Rennleiter Walter Hornung. Für ihn ist die Partnerschaft dabei mehr als ein pures Sponsoring. „RAVENOL bringt ein überragendes technisches Know-how im Bereich Schmierstoffe mit. Gerade mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft, in der Stichworte wie Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und der Einsatz neuer Technologien eine immer größere Rolle im Motorsport spielen werden, ist uns ein Partner mit diesem Erfahrungsschatz und Wissen besonders wertvoll. Wir freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.““ „Wir freuen uns, dass wir durch die Vereinbarung mit RAVENOL nicht nur einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen wirtschaftlichen Absicherung der legendären 24h Nürburgring erreicht haben”, so Matthias Wurm, Geschäftsführer der SPORTTOTAL LIVE GmbH. „Auch die technologische Kompetenz des neuen Titelpartners ist für die Veranstaltung ein entscheidender Vorteil und bietet eine Reihe von Anknüpfungspunkten für eine intensive und enge Zusammenarbeit.“

Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat gerade erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen.

Kontakt:

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

www.sporttotal.com

Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

E-Mail: info@sporttotal.com SPORTTOTAL AGAm Coloneum 250829 Kölnwww.sporttotal.comTel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199E-Mail: info@sporttotal.com

28.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com